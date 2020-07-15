Ярославський Зеленському: неважливо, хто купить "Електроважмаш", його важливо продати, щоб врятувати

Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський (власник групи DCH, входить до ТОП-10 рейтингу Forbes Ukraine) написав відкритого листа Президенту України Володимиру Зеленському з копією на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому попросив дозволити ситуацію на харківському заводі ДП "Електроважмаш".

Документ опубліковано на офіційному сайті групи DCH.

"Як громадянин Харкова звертаюся до Вас з проханням вирішити ситуацію на колись найпотужнішому харківському підприємстві "Електроважмаш", яке знаходиться в державній власності і у веденні ФДМУ. Сьогодні завод на межі зупинки: він обтяжений мільярдними боргами, втрачені ринки збуту. "Електроважмаш" повторює долю Харківського авіаційного заводу, якого фактично немає", — сказано в листі.

Бізнесмен, зокрема, зазначив, що при нинішньому стані речей "Електроважмаш" не доживе до приватизації, проведення якої Фонд держмайна України анонсував у 2021 році. І провів паралель із Харківським авіаційним заводом, який фактично не працює : "Електроважмаш" повторює долю Харківського авіаційного заводу, якого фактично більше немає".

Ключовою проблемою "Електроважмашу" Олександр Ярославський назвав непрофесійне управління. "Практика показує, що порятунок підприємств такого рівня можливий тільки шляхом приходу відповідального приватного інвестора", - пише бізнесмен, в активі якого відродження після тривалого простою "Харківського тракторного заводу (ХТЗ).

Раніше Ярославський заявляв про свій інтерес до приватизації "Електроважмашу" - в числі інших об'єктів "великої приватизації". Однак головна думка його сьогоднішнього звернення: не важливо, хто купить, головне продати, щоб врятувати. "Прошу Вас, пане Президенте, втрутитись у ситуацію та зберегти "Електроважмаш" для Харкова і України. Не має значення, хто стане власником "Електроважмашу" після його приватизації. Важливо, щоб завод жив, працював, розвивався, платив податки, давав робочі місця і зарплати харків'янам", — пише Олександр Ярославський Президентові України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, що Олександр Ярославський є почесним громадянином Харкова та Харківської області. Укранські Новини стежать за розвитком ситуації на "Електротяжмаші".