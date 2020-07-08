Апелляционный суд подтвердил отстранение от должности экс-руководителя "Электротяжмаша" Бусько, который довел

Харьковский апелляционный суд принял решение подтвердил законность отстранения от должности и.о. гендиректора завода Электротяжмаш Виктора Бусько в рамках расследования уголовного дела о нанесении предприятию ущерба его менеджментом.

Во время заседания суда прокурор Андрей Пономаренко раскрыл ряд детали деятельности находящегося под следствием экс-руководителя завода, которые свидетельствуют о его ключевой роли в умышленном развале предприятия.

По словам прокурора, и.о. гендиректора завода Электротяжмаш Виктор Бусько умышленно вводил общественность, суд и следствие в заблуждение о хронической убыточности предприятия.

"Прошу не учитывать показания подозреваемого Бусько, о том, что он получил предприятие в убыточном состоянии, — сказал прокурор, обращаясь во время заседания к судье, — Согласно установленной в ходе следствия информации, на момент передачи ГП "Электротяжмаш" под руководство Бусько предприятие показало чистую прибыль на 6 млн гривен выше финансового плана на 2019 год, на счетах предприятия находились 70 млн гривен, а портфель заказов на 2020 год составлял 2,2 млрд грн.".

По данным следствия, в первый же квартал 2020 года от деятельности Виктора Бусько в должности и.о. гендиректора Электротяжмаш получил убыток на 186 млн грн. Помимо этого, прокурор заявил, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий следствие собрало доказательства о подделке документов руководителями завода по личному распоряжению Бусько, а также спланированных умышленных действиях по доведению завода до предбанкротного состояния.

"Допрошены свидетели, которые подтверждают, что к ним обращалось руководство завода —один из подозреваемых Демидов — с требованием осуществить подделку документов. Демидов докладывал и.о. гендиректора Бусько, что он отдал указания о подделке документов, а Бусько на это ответил: "Хорошо, действуем по согласованному плану", — раскрыл прокурор Пономаренко детали преступных распоряжений и.о. гендиректора Электротяжмаша, которые были собраны в ходе следствия.

Кроме того, по словам прокурора, Бусько несмотря на требование постановления суда продолжал выполнять свои обязанности руководителя завода Электротяжмаш и оказывал противодействие следствию. И в это же время он дает интервью в СМИ: еще до официального назначения даты заседания суда Бусько заявляет, что вернется к исполнению обязанностей руководителя завода. По мнению стороны обвинения это является очевидным давлением на суд.

Напомним, что ранее судебным решением в рамках расследования уголовного дела Виктор Бусько был временно отстранен от выполнения обязанностей и.о. гендиректора госпредприятия Электротяжмаш. Уголовное дело в отношении руководителя госпредприятия Электротяжмаш ведется по признакам преступлений, предусмотренных несколькими частями статей Уголовного Кодекса: 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, 367 — служебная халатность. Виктор Бусько принадлежит к близкому окружению главы Фонда госмайна Украины Дмитрию Сенниченко и его заместителю Сергею Игнатовскому и пользуется их поддержкой.