Екс-нардеп Ємець назвав російську "мовою тварин"

Колишній народний депутат України Леонід Ємець від політичної партії "Народний фронт" назвав російську "мовою тварин". Причиною різкого висловлювання став законопроект про відстрочку українізації російськомовних шкіл.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua, посилаючись на Facebook-сторінку колишнього нардепа.

У своїй публікації Ємець пов'язав відстрочку переведення викладання у російськомовних шкіл на українську мову із загибеллю українських солдатів. Після чого він назвав російську "мовою тварин" та "мовою агресора".

"Троє наших солдат було вбито російським окупантом за добу. А в цей час депутат Бужанський та монобільшість Володимир Зеленський вирішили позахищати россійську мову. Сьогодні, для мене це не мова Лєрмонтова, Булгакова і Висоцького. Це мова тварин які здатні розстріляти медика на полі бою. Мова агресора який вторгся на нашу землю, вбивати наших українських людей", - написав Ємець.

Також колишній нардеп заявив, що згаданий законопроект , на його думку, "згуртує тих, кому не все одно", після чого вони "стануть на захист України".

Нагадаємо, згідно з чинним законом, школи, в яких навчання ведеться мовами країн Європейського Союзу, переходять на українську мову викладання з 2023 року, а російськомовні - з 2020 року. Нардеп Максим Бужанський подав в Раду законопроект, згідно з яким усі навчальні заклади зрівняють в правах - всі вони перейдуть на українську через 3 роки. Парламент повинен розглянути документ у четвер, 16 липня.

Як повідомляли ЗМІ, колишній Президент України Петро Порошенко вже збирає акцію під Радою проти законопроекту про перегляд українізації.

Також журналісти розбиралися, що думають "слуги народу" про відстрочення українізації шкіл.