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15 липня 2020, середа, 16:31 11
ЗМІ 2020-07-15T18:45:03+03:00
Українські Новини
"Суспільне ТБ" в Черкасах показує менше години місцеві телепрограми

"Суспільне ТБ" в Черкасах показує менше години місцеві телепрограми

Сергій Паламаренко
НСЖУ, НСТУ, Сергій Томіленко, Суспільне телебачення
Суспільне ТБ (НСТУ). Фото: 1tv.com.ua
Суспільне ТБ (НСТУ). Фото: 1tv.com.ua

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко повідомив, що Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ, Суспільне ТБ) активно скорочує своє регіональне мовлення. Наприклад, у Черкасах "Суспільне телебачення" транслює місцеві телевізійні програми менше 1 години на день.

Про це Томіленко заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Відсьогодні глядачі у регіонах ще на крок наблизилися до розуміння того, що їхнє телевізійне меню скоротилося на один місцевий канал.У моїх рідних Черкасах регіональний канал "Суспільного мовлення" почав транслювати абсолютний мінімум місцевих програм - за цілу добу черкащани на "UA:Суспільне" побачать аж 56 хвилин місцевих програм", - написав він.

"Ситуація із маргіналізацією місцевого змісту - це загальна лінія керівництва "Суспільного мовлення". І година дозволеного місцевого мовлення - це вирок відсьогодні не лише для Черкас, а й для кожного регіонального телеканалу в структурі "Суспільного". 2 години місцевого ранкового мовлення, які раніше формували загальних 3 години місцевого контенту, сьогодні замінив "Ранок на Суспільному". Відтепер українцям в ефірі полтавського, закарпатського, львівського, запорізького та усіх регіональних каналів пропонують дивитися "Ранок" столичний. А десятки та співробітників "Суспільного" в областях чекають на звільнення, скорочення або реорганізацію", - зазначив Томіленко.

В НСЖУ переконані, що глядачі обов'язково повинні мати свій місцевий телеканал, з місцевими новинами та місцевим змістом.

Також в НСЖУ заявили, що не підтримує політику правління та наглядової ради "Суспільного телебачення", спрямовану на скорочення регіонального мовлення.

"Українці мають право отримувати висвітлення життя регіонів у повному обсязі, а журналісти та технічні співробітники регіональних філій - мають право на професію. І право на голос, коли у столичних кабінетах руйнують перспективи регіональних каналів", - резюмував голова НСЖУ.

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