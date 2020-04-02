Аудит выявил непрозрачное распределение премий между подразделениями НОТУ

Служба внутреннего аудита в ходе исследования эффективности организации и управления человеческими ресурсами Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ, Общественное) с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года выявила дисбаланс при распределении премий, а именно преимущество в премировании предоставлялось руководящему составу центральной дирекции.

Об этом говорится в протоколе заседания наблюдательного совета НСТУ №40.

Аудит был проведен по поручению наблюдательного совета НОТУ после обращения профсоюзной организации работников "Украинского радио". Аудиторское исследование показало неравномерное распределение премий при минимальном уровне окладов работников (при этом преимущество в премировании предоставлялась руководству центральной дирекции).

Аудиторы обнаружили, что размер полученной за 8 месяцев 2019 премии руководством в среднем в 9 раз больше премии рядовых работников; имеет место несбалансированность соотношения величины размера премий (9 раз) и должностных окладов (1,5-3,4 раза) руководства и рядовых работников центральной дирекции НОТУ.

При отсутствии планового премиального фонда премия носит постоянный характер начисления (в среднем 25-30%) и хаотическое определения ее размера.

По данным аудита, 73% суммы премий за 8 месяцев 2019 правлением направлено на премирование работников центральной дирекции и 27% - на регионы; при этом, рядовыми работниками центральной дирекции (1 995 человек) получено 56% из этих средств, а руководством (175 человек) - 44%.

Аудиторы обнаружили, что по состоянию на 1 сентября 2019 года минимальные должностные оклады имели 53% работников центральной дирекции и 84% работников филиалов.

Средний размер начисленной зарплаты работникам НОТУ за август 2019 года по отдельным самостоятельным структурным подразделениям центральной дирекции наименьший в департаменте сервиса и дирекции "Украинского радио".

Средняя заработная плата одного штатного работника НОТУ в целом по публичному акционерному обществу за август 2019 года почти в 2 раза меньше среднерыночной заработной платы по Киеву.