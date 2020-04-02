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02 апреля 2020, четверг, 15:33 496
СМИ 2020-04-02T15:45:37+03:00
Українські Новини
Аудит выявил непрозрачное распределение премий между подразделениями НОТУ

Аудит выявил непрозрачное распределение премий между подразделениями НОТУ

Павел Твердохлиб
Премии, Аудит, общественное телевидение, НОТУ
Аудит (иллюстрация). Фото из открытых источников
Аудит (иллюстрация). Фото из открытых источников

Служба внутреннего аудита в ходе исследования эффективности организации и управления человеческими ресурсами Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ, Общественное) с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года выявила дисбаланс при распределении премий, а именно преимущество в премировании предоставлялось руководящему составу центральной дирекции.

Об этом говорится в протоколе заседания наблюдательного совета НСТУ №40.

Аудит был проведен по поручению наблюдательного совета НОТУ после обращения профсоюзной организации работников "Украинского радио". Аудиторское исследование показало неравномерное распределение премий при минимальном уровне окладов работников (при этом преимущество в премировании предоставлялась руководству центральной дирекции).

Аудиторы обнаружили, что размер полученной за 8 месяцев 2019 премии руководством в среднем в 9 раз больше премии рядовых работников; имеет место несбалансированность соотношения величины размера премий (9 раз) и должностных окладов (1,5-3,4 раза) руководства и рядовых работников центральной дирекции НОТУ.

При отсутствии планового премиального фонда премия носит постоянный характер начисления (в среднем 25-30%) и хаотическое определения ее размера.

По данным аудита, 73% суммы премий за 8 месяцев 2019 правлением направлено на премирование работников центральной дирекции и 27% - на регионы; при этом, рядовыми работниками центральной дирекции (1 995 человек) получено 56% из этих средств, а руководством (175 человек) - 44%.

Аудиторы обнаружили, что по состоянию на 1 сентября 2019 года минимальные должностные оклады имели 53% работников центральной дирекции и 84% работников филиалов.

Средний размер начисленной зарплаты работникам НОТУ за август 2019 года по отдельным самостоятельным структурным подразделениям центральной дирекции наименьший в департаменте сервиса и дирекции "Украинского радио".

Средняя заработная плата одного штатного работника НОТУ в целом по публичному акционерному обществу за август 2019 года почти в 2 раза меньше среднерыночной заработной платы по Киеву.

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