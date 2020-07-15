ЄС оголосив тендер на постачання ліків для інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19

Європейський Союз оголосив об'єднаний тендер на поставку 24 ліків для інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19 у зв'язку з побоюваннями початку другої хвилі епідемії і ризиком дефіциту ліків для інтенсивної терапії.

Про це пише видання РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В рамках тендеру будуть закуплені ліки для десяти країн-членів Європейського Союзу.

Зокрема, чиновник ЄС повідомив Reuters, що в країнах ЄС існує брак анальгетиків, антибіотиків, м'язових релаксантів, знеболюючих і реанімаційних препаратів, ці препарати в основному використовуються для лікування критично хворих пацієнтів з COVID-19, які потребують седації для інтубації.

Станом на квітень країни-члени Євросоюзу мали нестачу близько 100 найменувань лікарських засобів для лікування коронавирусної хвороби.

Серед тих, які відсутні або схильні до ризику дефіциту у великій кількості були анальгетики парацетамолу; анестетики фентаніл, мідазолам і профопол; реанімаційні препарати добутамін і норадреналін; міорелаксанти цизатракурій і рокуроній; антибіотики піперацилін, азитроміцин і амоксицилін.

Спільні тендери призначені для того, щоб уникнути конкуренції між країнами ЄС за ліки і важливе обладнання.

З квітня по липень український виробник ліків "Фармак" вже експортував до країн ЄС партію "Пропофолу" на суму понад 635 тис. доларів.

За даними медичних експертів, "Пропофол" використовується для індукції або підтримання наркозу, а також при штучній вентиляції легенів при лікуванні COVID-19.

Крім того, європейська сторона закупила "Пропофол" без його реєстрації в компетентному органі ЄС, що є обов'язковою умовою реалізації ліків в країнах Євросоюзу.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.