підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 липня 2020, середа, 14:16 11
Медицина 2020-07-15T16:15:03+03:00
Українські Новини
ЄС оголосив тендер на постачання ліків для інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19

ЄС оголосив тендер на постачання ліків для інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19

Александр Дмитриенко
Європейський Союз, Коронавірус, Ліки від коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Європейський Союз оголосив об'єднаний тендер на поставку 24 ліків для інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19 у зв'язку з побоюваннями початку другої хвилі епідемії і ризиком дефіциту ліків для інтенсивної терапії.

Про це пише видання РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В рамках тендеру будуть закуплені ліки для десяти країн-членів Європейського Союзу.

Зокрема, чиновник ЄС повідомив Reuters, що в країнах ЄС існує брак анальгетиків, антибіотиків, м'язових релаксантів, знеболюючих і реанімаційних препаратів, ці препарати в основному використовуються для лікування критично хворих пацієнтів з COVID-19, які потребують седації для інтубації.

Станом на квітень країни-члени Євросоюзу мали нестачу близько 100 найменувань лікарських засобів для лікування коронавирусної хвороби.

Серед тих, які відсутні або схильні до ризику дефіциту у великій кількості були анальгетики парацетамолу; анестетики фентаніл, мідазолам і профопол; реанімаційні препарати добутамін і норадреналін; міорелаксанти цизатракурій і рокуроній; антибіотики піперацилін, азитроміцин і амоксицилін.

Спільні тендери призначені для того, щоб уникнути конкуренції між країнами ЄС за ліки і важливе обладнання.

З квітня по липень український виробник ліків "Фармак" вже експортував до країн ЄС партію "Пропофолу" на суму понад 635 тис. доларів.

За даними медичних експертів, "Пропофол" використовується для індукції або підтримання наркозу, а також при штучній вентиляції легенів при лікуванні COVID-19.

Крім того, європейська сторона закупила "Пропофол" без його реєстрації в компетентному органі ЄС, що є обов'язковою умовою реалізації ліків в країнах Євросоюзу.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

Більше новин про: Європейський Союз Коронавірус Ліки від коронавірусу

Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов
Новини
"Суспільне ТБ" в Черкасах показує менше години місцеві телепрограми 16:31
Рейтинг Зеленського у липні зріс, Бойка і Порошенка — впав, — Центр Разумкова і "Демініціативи" 16:04
У Чехії знову зіткнулися два потяги: є загиблі 16:00
Після негативних тестів на коронавірус не вдавалося вимкнути додаток "Дій вдома" — реакція Мінцифри 15:57
Влада змінює території районів для себе, а не для людей, – Бойко 15:34
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Яблучний сезон в Україні розпочався рекордно високими цінами 09:12
більше новин
У МОЗ розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok