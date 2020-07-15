Через розтрату керівництвом університету ім. Шевченка 60 мільйонів гривень відкрито кримінальну справу

За фактом розтрати посадовими особами Київського університету ім. Шевченка 60 млн гривень, переданих Іспанією за "Кіотським протоколом" на ремонт та закупівлю обладнання університету, СБУ та Нацполіція відкрили кримінальне провадження.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Справу порушено за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб).

Згідно з матеріалами справи, посадові особи Київського національного університету ім. Шевченка, зловживаючи службовим становищем протягом 2018-2020 років допустили розтрату бюджетних коштів на понад 60 млн гривень з 172 млн гривень фінансової допомоги, яку зробила Іспанія згідно "Кіотським протоколом" на утеплення, обладнання кондиціонерами, закупівлю іншого обладнання (за згодою урядів України та Іспанії).

Зокрема, в рамках виконання договору по "Кіотському протоколу" між Іспанією та Україною гроші передбачалися на ремонт (термомодернізацію будівель, утеплення стін, даху, заміну вікон та дверей, модернізацію і повну автоматизацію внутрішніх інженерних систем) навчальних корпусів університету.

Проєктну документацію по капітальному ремонту зазначених корпусів розробили у 2017 році в Київському національному університеті будівництва і архітектури, кошторисною вартістю для корпусу факультету кібернетики в розмірі 94 млн гривень і тривалістю робіт 6 місяців, для корпусу механіко-математичного факультету - 80 млн гривень і тривалістю робіт 6 місяців відповідно.

Зазначений проєкт був узгоджений з іспанською стороною і Міністерством екології та природних ресурсів України.

Однак за вказівкою керівництва університету Шевченка був розроблений новий проєкт з ремонту зазначених корпусів, оформлений кількома додатковими угодами з додатками, не узгоджений з іспанською стороною і Міністерством екології та природних ресурсів України.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти України запевняє, що обшуки в головному корпусі КНУ ім. Шевченка не пов'язані з корупцією.

Тим часом ректор КНУ ім. Шевченка Леонід Губерський не задекларував за 2016 рік три земельних ділянки, які належать його дружині Ларисі.