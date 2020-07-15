"Фармак" зменшив споживання газу на 76% та електроенергії на 64%, наростивши виробництво на 35% за 5 років

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) наростивши виробництво на 35% за 5 років, зменшила споживання газу на 76%, електроенергії на 64%, при цьому кількість викидів в атмосферу щорічно знижується в середньому на 12-20%.

Про це йдеться в нефінансовому звіті з корпоративної соціальної відповідальності "Фармак", який компанія підготувала згідно з зобов’язаннями перед Мережею Глобального договору ООН.

"Нефінансова звітність з’явилася на сайті Глобального договору та "Фармак". За даними звіту за останні 5 років "Фармак" збільшив виробництво на 35%. Лікарські засоби, які виробляються на підприємстві, наявні в усіх чотирнадцяти терапевтичних групах. Щорічно "Фармак" виводить на ринок орієнтовно 20 нових ліків, і це складнокомпонентні, сучасні лікарські засоби, які необхідні мільйонам жителів, як у нашій країні, так і за її межами. "Фармак" експортує чверть продукції до 28 країн світу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зараз у розробці компаніі – приблизно сто лікарських засобів.

"У 2015 році "Фармак" відкрив власне виробництво субстанцій у м. Шостка. Інвестиції в будівництво становили 40 млн доларів США. З них 500 тис. євро пішли на сучасні очисні споруди. У 2018 році було відкрито нове виробництво з виготовлення твердих лікарських засобів. Інвестиції сягнули 20 млн євро. За результатами 2019 року компанія залишилася лідером фармринку з часткою 5,9%", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, паралельно зі збільшенням виробництва "Фармак" постійно працює над зменшенням негативного впливу на довкілля, що дає вагомий результат. Так, за п’ять років споживання природного газу на гривню випущеної продукції зменшено на 76%, електроенергії – на 64%.

"Компанія неухильно дотримується українських та європейських нормативів в екологічних питаннях і планує заходи, покликані надалі ще істотніше зменшити будь-які можливі наслідки діяльності. У 2019 році викиди в атмосферу зменшилися на 12,42% проти 2018 року в Києві та на 22,99% у Шостці, що пов’язано з роботою котельні у порівняно теплий зимовий період, а також з уведенням в експлуатацію двох нових котлів Viessmann. "Фармак" утилізує й переробляє відходи за всіма нормами та систематично зменшує їх кількість. За 2019 рік було передано на утилізацію 323 тонни пластику, 280 тонн макулатури, 159 тонн брухту", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, розуміючи важливість глобальних кліматичних змін на планеті та впливу людини на екологію, "Фармак" створив освітній проєкт "Екошкола" для учнів 8–11 класів. Школярі, здобувши необхідні знання на освітній онлайн-платформі, можуть створити для своєї школи проєкт, спрямований на ощадливе використання природних ресурсів, і виграти грант на його реалізацію. Навчання в "Екошколі" доступне для кожного школяра в Україні. Цього року участь у проєкті взяли школи з 25 міст.

"Символічно, що ця доповідь побачила світ саме цьогоріч. Адже в червні Глобальний договір відзначив друге десятиріччя. А в грудні наше підприємство святкує 95 років від дня заснування. Історично ми були й залишаємося піонерами у фармацевтичній галузі України. Достатньо сказати, що “Фармак” – це перше підприємство країни з виробництва синтетичних лікарських засобів. Ми розпочали доводити біоеквівалентність ліків, тобто їхню ефективність, майже за 10 років до того, як це стало обов’язковою вимогою в галузі. Стандартизація виробництва згідно із GMP, проєкти у сфері енергоефективності та ощадного використання природних ресурсів, впровадження інновацій та інвестиції в науку – усе це пріоритети діяльності "Фармак" у нашій новітній історії, що перекликаються із цілями у сфері сталого розвитку ООН. Лідер галузі має подавати приклад та вести за собою. Саме тому ми вирішили систематизувати роботу в напрямі сталого розвитку та стати частиною світового свідомого бізнесу, звісно, першими серед українських фармацевтичних підприємств", – зазначила голова наглядової ради АТ «Фармак» Філя Жебровська.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.