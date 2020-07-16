Стало відомо, в якій формі Національна збірна України з футболу стартує в наступному сезоні

Незважаючи на те, що головна футбольна подія цього року - Чемпіонат Європи УЄФА з футболу Євро-2020 через пандемію коронавирусу перенесений на 2021 рік, до нього продовжують готуватися футболісти, організатори змагань і дизайнери спортивного одягу.

Як інформує портал УАФ, офіційне представлення нової форми провів технічний спонсор Національної команди. Елементи нової екіпіровки, за словами її виробників, увібрали в себе як останні розробки профільних технологів, так і національні мотиви.

Фото з порталу УАФ

Нагадаємо, збірна України посіла перше місце в групі відбірного турніру Євро-2020 та безпосередньо кваліфікувалася на чемпіонат Європи. У 2021 році фінальна стадія турніру відбудеться з 11 червня по 11 липня. УЄФА оприлюднив повний календар Євро-2020, згідно з яким збірна України стартує 13 червня матчем з Голландією.

Фото з порталу УАФ