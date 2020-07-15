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  • У Харкові чоловік побив оператора одного каналу, а іншому пошкодив машину, - НСЖУ
15 липня 2020, середа, 11:19 5
ЗМІ 2020-07-15T11:30:02+03:00
Українські Новини
У Харкові чоловік побив оператора одного каналу, а іншому пошкодив машину, - НСЖУ

У Харкові чоловік побив оператора одного каналу, а іншому пошкодив машину, - НСЖУ

Тетяна Зотова
НСЖУ, ЗМІ, Журналісти, Напад, преса, Томіленко
Напад на журналістів у Харкові. Фото: АТН
Напад на журналістів у Харкові. Фото: АТН

У той час, як експерти лондонського Фонду "Справедливість для журналістів" встановили, що в Україні відносний показник нападів на журналістів становить майже 2 на 100 тисяч населення, що ставить її на шосте місце, між Киргизстаном і Казахстаном, серед 12 пострадянських країн за ступенем ризику для працівників ЗМІ, кількість протиправних дій стосовно репортерів в нашій країні більшає.

Як повідомив на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, вранці 14 липня стався інцидент із нападом на журналістів у Харкові. Знімальні групи каналу "АТН", медіагрупи "Об’єктив", 112 каналу висвітлювали трагічний випадок самогубства місцевої мешканки, яка задушила власного сина. Журналісти прибули до місця події, де на них напав родич загиблої.

У коментарі НСЖУ редакторка новин "АТН" Наталія Діденко розповідає: спершу чоловік накинувся на оператора медіагрупи "Об’єктив" Євгена Шинкаренко, ударив його в обличчя і пошкодив камеру. Потім почав погрожувати журналістці "АТН" Христині Асиці та оператору Владиславові Самойлову, кидати каміння. Оператор побіг до машини, але чоловік почав наздоганяти, трощити автівку, зламав дві ручки, двірник на задньому склі, крило і фару. Збитки ще встановлюються.

"Журналісти викликали поліцію, але у правоохоронців позиція відразу була така, що це ми ледь не провокували напад, бо, мовляв, хочемо на трагедії заробляти. Вони не затримали нападника і навіть не забрали штатив від камери, який оператор загубив, тікаючи", - розповідає пані Наталія.

У Національній спілці журналістів України закликають правоохоронців належно розслідувати справу перешкоджання журналістській діяльності щодо усіх присутніх на місці події працівників ЗМІ.

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