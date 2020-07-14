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14 липня 2020, вівторок, 22:40 6
Президент 2020-07-14T23:00:01+03:00
Українські Новини
Будівлю "Антонова" передадуть Антикорупційному суду: Зеленський підписав закон

Будівлю "Антонова" передадуть Антикорупційному суду: Зеленський підписав закон

Ольга Фандорина
Президент України, Вищий антикорупційний суд, Володимир Зеленський, ДП Антонов
ДП Антонов. Фото: myc.news
ДП Антонов. Фото: myc.news

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє можливість погашення частини заборгованості державного підприємства "Антонов" (Київ) шляхом передачі Вищому антикорупційного суду нежитлового приміщення за адресою проспект Перемоги, 41.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням" № 730-IX", — сказано в ньому.

Документ передбачає передачу від ДП "Антонов" в управління Вищого антикорупційного суду нежитлової будівлі в Києві (А) за адресою проспект Перемоги, 41, за ринковою вартістю, яка підтверджується звітом про незалежну оцінку.

Таким чином, закон допоможе завершити передачу Антикорупційного суду будівлі, яку він зараз вже використовує.

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата більше ніж у Смілянського і Трампа: директор ДП "Антонов" Донець отримав 1, 2 млн гривень за грудень.

Також повідомлялося, "Антонов" планує відновити виробництво літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-178 2019.

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