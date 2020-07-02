Порошенко проигнорировал решение суда опровергнуть его заявления о Портнове

Юрист Андрей Портнов сообщил, что бывший Президент Украины Петр Порошенко проигнорировал решение Киевского апелляционного суда, обязывающее Порошенко опровергнуть информацию о причастности Портнова к передаче в Российскую Федерацию материалов уголовных дел, а также возместить юристу судебные издержки.

Об этом юрист заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Петр Порошенко, прошли установленные судом 5 дней для опровержения Вами, Вашим телеканалом ("Прямой") и партией ЕС ("Европейская солидарность") распространенной в отношении меня недостоверной информации. Суд обязал Вас также заплатить мне расходы.

Сегодня я проверил свой счет и не обнаружил от Вас поступлений. Не заставляйте меня нервничать и осуществлять новые принудительные процедуры взыскания и ареста Ваших счетов. Мои платежные реквизиты найдите у себя в бухгалтерии, они не поменялись после прошлогоднего случая принудительного взыскания с Вас", - написал Портнов.

Уточним, 25 июня Киевский апелляционный суд обязал Порошенко опровергнуть информацию о причастности Портнова к передаче в Российскую Федерацию материалов уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко, а также возместить юристу судебные издержки.

Напомним, 7 февраля Портнов выиграл суд у Порошенко, партии "Европейская солидарность" и телевизионного канала "Прямой": их слова в адрес Портнова признаны ложью. Печерский районный суд г. Киева признал информацию, распространенную о Портнове телеканалом "Прямой" и веб-сайтом партии Порошенко, недостоверной.

Иск за клевету был подан юристом в Печерский райсуд Киева 15 августа.

Как сообщали Українські Новини, 14 декабря 2019 года Порошенко выплатил Портнову 3 500 гривен судебного сбора по проигранному судебному делу.