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14 липня 2020, вівторок, 11:31 375
Вибори 2020-07-14T13:15:03+03:00
Українські Новини
Пальчевський виходить до другого туру на виборах мера Києва, - опитування

Пальчевський виходить до другого туру на виборах мера Києва, - опитування

Сергій Паламаренко
Кличко, Київ, Соціологія, Опитування, вибори мера, Пальчевський
Андрій Пальчевський. Фото: Facebook/Андрій Пальчевський
Андрій Пальчевський. Фото: Facebook/Андрій Пальчевський

До другого туру виборів мера проходять два кандидати - Андрій Пальчевський та Віталій Кличко. За лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" проголосують 11% киян. За чинного мера готові віддати голоси 44% респондентів, з поміж тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. 

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центр Разумкова. 

Згідно з даними опитування, менше шансів втрутитися в мерські перегони у Віктора Ляшка - 6%, Ігоря Смешко - 5% і Олександра Омельченко - 4%.

До Київської міської ради зараз проходять сім партій. 

Так, загальний перелік політичних сил, які потрапляють у Київраду виглядає так: "Європейська Солідарність" - 20,4%, "Слуга Народу" - 19,3%, "УДАР" - 11,5%, "Опозиційна платформа - За життя" - 10,6%, "Батьківщина" - 7,5%, "Перемога Пальчевського" - 6,2%, "Сила і Честь" - 5,1%. 

Інші партії поки не дотягують до прохідного бар'єра. Водночас, підтримка Блоку Олександра Омельченка знаходиться на межі статистичної похибки, тому партія колишнього мера ризикує не потрапити до міськради.

Дослідження проводилося з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя". Опитано 2025 респондентів віком від 18 років. Похибка складає 2,3%.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський оголосив про створення власної політичної сили 1 липня. Причиною, за його словами, стало розчарування новою владою.

Місцеві вибори в Україні мають пройти 25 жовтня.

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