Мер Черкас просить суд стягнути з Зеленського моральну шкоду за приниження честі та гідності

Анатолій Бондаренко, мер міста Черкаси, просить Печерський районний суд Києва стягнути з Президента Володимира Зеленського на свою користь гроші як відшкодування моральних збитків за приниження честі, гідності та ділової репутації. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини. При цьому сума відшкодування моральної шкоди, про який йде мова, не уточнюється. Суд розгляне позов Бондаренко 18 серпня. Засідання розпочнеться о 10:00. Як повідомляли Українські Новини, мер Черкас Анатолій Бондаренко подав позов до суду проти Зеленського про захист честі і гідності. 20 травня в ході пресконференції Зеленський, коментуючи ситуацію навколо Бондаренко, сказав: "Я не знаю як говорити про мера Черкас, коли він проходить по 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду".Раніше мер Черкас передчасно скасував карантин в місті, з-за чого нарвався на критику з боку влади.Тим часом суд 30 червня повинен був розглянути справу про погрози Пояркова на адресу Зеленського.