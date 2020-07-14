Мер Черкас просить суд стягнути з Зеленського моральну шкоду за приниження честі та гідності

Анатолій Бондаренко, мер міста Черкаси, просить Печерський районний суд Києва стягнути з Президента Володимира Зеленського на свою користь гроші як відшкодування моральних збитків за приниження честі, гідності та ділової репутації.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

При цьому сума відшкодування моральної шкоди, про який йде мова, не уточнюється.

Суд розгляне позов Бондаренко 18 серпня.

Засідання розпочнеться о 10:00.

Як повідомляли Українські Новини, мер Черкас Анатолій Бондаренко подав позов до суду проти Зеленського про захист честі і гідності.

20 травня в ході пресконференції Зеленський, коментуючи ситуацію навколо Бондаренко, сказав: "Я не знаю як говорити про мера Черкас, коли він проходить по 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду".Раніше мер Черкас передчасно скасував карантин в місті, з-за чого нарвався на критику з боку влади.Тим часом суд 30 червня повинен був розглянути справу про погрози Пояркова на адресу Зеленського.