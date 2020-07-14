Скандал навколо бренду "Мандруй Україною": художники обурилися візуалами для проєкту, назвавши їх "хохломою"

Днями між українськими художниками в соціальних мережах виникла скандал на ґрунті візуалів, розроблених для проєкту "Мандруй Україною". Авторами проєкту, який запустив Міністерство культури та інформаційної політики, стали художник Ольга Селищева і Fedoriv Group.

Спочатку проєкт було створено для популяризації внутрішнього туризму, в рамках якого користувачі соціальних мереж можуть публікувати фото з хештегом #мандруруйУкраиною, при відвідуванні туристичних місць країни.

Після того, як Андрій Федорів анонсував про створення візуалів для проєкту на своїй сторінці в instagram, соціальні мережі "вибухнули" обурення через те, "що малюнки та шрифт - типові для російського фольклору образи з костромських пряників".

Зокрема, дизайнер і художник Богдан Гдаль на своїй сторінці в Facebook написав, що брендинг для Міністерства інфраструктури від Fedoriv Group в такому стилі був зроблений свідомо, і це можна назвати "підривною діяльністю із заміщення символів". Якщо ж це зробили неусвідомлено, то це можна назвати ознакою непрофесіоналізму.

"Пізніше були знайдені кінці того, чим надихалася ілюстратор. Коней взяли з косівської кераміки. Півень, очевидно, домалювано вже самостійно на основі власних уподобань. Колір теж змінено згідно з власних бачень. Тобто начебто один образ і правильний, але через зміну колірної гами, плюс через відсутність територіальних акцентів для айдентики, плюс через якихось власних особистих смаків вийшов лубок", — написав Гдаль.

За словами художника Івана Семесюка, для того, щоб затвердити такий візуал, не потрібно перебувати в українському культурному полі. На своїй сторінці у Fасеbook він написав, що візуали — це "російська північ" з відповідних дитячих книг радянської епохи.

Після всіх висловлювань, Андрій Федорів зробив висновок своєї думки, написавши пост на Fасеbook, в якому він заявив, що автор візуалов Селищева зробила ілюстрації з "найкращими намірами". За її словами, вона надихнулася петриківським розписом та косівською керамікою і створила графічний напис і кілька ілюстрацій.

"Повторюся, що вони не є ні логотипом проєкту, ні айдентикою України, ні офіційним стилем програми "Мандруй Україною", — зазначив він, додавши, що, отримавши низку негативних оцінок, Міністерство культури припинило використання цих ілюстрацій і використовує тільки графічну напис.

Федорів порадив відомству провести конкурс, в якому зможуть взяти участь усі бажаючі приєднатися до проєкту.

Як повідомляли Українські Новини, раніше керівник KrainaUA Руслан Мірошниченко заявив, що люди не будуть їздити по Україні тільки тому, що їм заборонили подорожувати за кордон.