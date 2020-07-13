Владу потрібно відправити у відставку лише за спроби підвищити собі зарплати, – Бойко

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що діючу владу необхідно відправити у відставку за спробу прийняття законопроекту №3708, що знімає обмеження на розмір заробітної плати чиновникам, менеджерам державних компаній та членам їх наглядових рад, яке діяло в період карантину.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Сьогодні влада зробила ганебну спробу зняти обмеження на заробітні плати чиновникам, менеджерам державних компаній та членам їх наглядових рад, яке діяло в період карантину. Хотіли повернути такі умови, щоб члени наглядових рад державних підприємств, які доволі приблизно розуміють, чим вони керують, і ні за що не відповідають, отримували 200-300 тис. (гривень на місяць. Саме для цього Президент ініціював позачергове засідання парламенту", – сказав Бойко.

За словами політика, інакше як лицемірством і цинізмом це назвати не можна.

"Зараз країна бореться з епідемією, волонтери збирають гроші для допомоги медикам та постраждалим від стихійних лих. В країні мільйони безробітних, українські родини ледве зводять кінці з кінцями. Бізнес не знає, як розрахуватись із боргами, а влада під тиском МВФ хотіла створити чиновникам райське життя. Такий цинізм викликав просто хвилю обурення в суспільстві і навіть у сесійній залі. Влада змушена була відкликати законопроект №3708, інакше останні краплі довіри, що залишились в суспільстві до керівництва країни, просто б зникли", – зазначив Бойко.

За його словами, не виключено, що влада знову спробує продавити це рішення. Щоб цього не допустити, фракція ОПЗЖ вимагає від монобільшості підтримати їх ініціативу. "Ми наполягаємо на невідкладному прийнятті розробленого "Опозиційної платформою - За життя" законопроекту №2795, який на постійній основі обмежує виплати чиновникам, менеджерам та членам наглядових рад державних компаній на рівні 10 мінімальних зарплат. Державний бюджет не може бути годівницею для бюрократів і різних іноземних порадників. Ось це питання дійсно могло бути розглянуто на позачерговій сесії. А якщо чиновникам мало 47 тис. гривень за їхню "потужну працю" з розвалу економіки, то немає чого триматись за крісла", – підкреслив парламентарій.

Співголова фракції ОПЗЖ наголосив на тому, що уряд має бути відправлений у відставку. "За те, що уряд наробив з економікою, з медициною та освітою, соціальною системою, його вже давно пора відправити у відставку. Як і керівництво більшості державних компаній і членів їх наглядових рад, які не можуть керувати стратегічними компаніями, а лише заганяють їх у нові борги і свідомо доводять до банкрутства", – сказав він.

Народний депутат також піддав критиці використання владою грошей з Фонду боротьби з коронавірусом.

"Замість підтримки лікарів і цільового використання цих коштів, а це 64 млрд гривень, лікарі отримали лише 6 млрд (гривень), зростає заборгованість із заробітних плат, при цьому вони віддали гроші на дороги, ще кудись. Це абсолютно неправильна позиція. Кошти на дороги треба шукати у виплатах по зовнішніх боргах. Реструктуризувати їх і давати звідти на дороги. А те, що заплановано на боротьбу з коронавірусом, повинно йти цільовими призначенням саме на боротьбу з епідемією, а не розподілятися, як комусь у владі заманеться", – підкреслив Юрій Бойко.