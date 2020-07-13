Готується до запуску електронна система складання іспитів для моряків

Електронна система здачі іспиту на підтвердження кваліфікації для моряків запрацює вже з серпня цього року.

Про це повідомив телевізійний канал "112 Україна".

Тепер, пройшовши навчання в тренажерному центрі, моряки складатимуть комп'ютерний тест без кваліфікаційних комісій. Це повністю виключить можливість членам комісії "валити" моряка на іспиті та вимагати хабар. Як зізнаються самі моряки, без мінімальних 500 доларів успішно здати іспит було неможливо. Масштаби корупційних сум можна підрахувати, враховуючи, що в державному реєстрі України зареєстровано 80 тис. моряків, кожен з яких раз у 5 років зобов'язаний пройти перепідготовку.

За електронною системою вже давно працює вся світова морська індустрія. Наприкінці минулого року її ініціювали й в Україні. Міністерство інфраструктури України та Галузевої центр цифровізації та кібербезпеки створили єдиний транспортний портал електронних послуг: https://e-transport.gov.ua. Там моряк вже може подати онлайн-заявку на проходження Державної кваліфікаційної комісії та відслідковувати статус своїх документів в особистому електронному кабінеті.

Завдяки нововведенню зникнуть величезні черги при подачі документів на здачу іспитів, в яких раніше моряки повинні були стояти по кілька годин. Вони теж довгий час були корупційної лазівкою, так як пріоритетну подачу документів можна було купити. Та й за дипломом тепер не потрібно буде спеціально їхати в капітанію порту, документ надсилають поштою.

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Порядок формування комісій, проведення іспитів і всі пов'язані з цим процедури в Україні встановлює Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків. Зважаючи цифровізації іспитів Інспекцію збираються ліквідувати, а її функції передадуть в Морську адміністрацію України.