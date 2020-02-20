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20 февраля 2020, четверг, 13:54 698
Кабмин 2020-02-20T14:02:35+02:00
Українські Новини
Мининфраструктуры упрощает оформление паспорта моряка

Мининфраструктуры упрощает оформление паспорта моряка

Павел Твердохлиб
Владислав Криклий, Мининфраструктуры, Паспорт моряка
Паспорт моряка. Фото из открытых источников
Паспорт моряка. Фото из открытых источников

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поручил создать комиссию по проведению служебного расследования относительно возможного совершения неправомерных действий работниками Морской администрации.

Об этом говорится в приказе Морской администрации от 17 февраля 2020 года №40, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"Оформление паспорта моряка - тема, на которую министерство ежедневно получает жалобы. Было: длинные очереди, 40 человек в каморках, где документы заполняют на коленях, непонятные и ограниченные часы приема, а хуже всего - негласный "прайс" на услуги. Что сделано: по таким случаям и действиям в дипломно-паспортном отделе Черноморского и Черноморско-азовского межрегиональных управлений Морской администрации начато служебное расследование", - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Кроме того, Мининфраструктуры планирует расширить сеть оказание услуг для моряков: основные услуги будут предоставляться через Центры предоставления административных услуг по простой и понятной процедуре.

"Центры обслуживания ГП "Морречсервис" - это отсутствие коррупции, качественные услуги с понятным графиком работы и удобные условия для клиентов. Сервисные центры созданы как современные подразделения в формате open space, с комфортными зонами ожидания, электронной очередью и постоянным информированием клиентов. Подчеркиваем, что "Морречсервис" - это государственное предприятие. 90% чистой прибыли отчисляется в государственный бюджет. Центры уже успешно работают в городах Одесса, Измаил, Мариуполь, Херсон", - сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Также в сообщении говорится, что в ближайших планах Мининфраструктуры - внедрение "электронного сервиса для моряков, который обеспечит удобство, скорость и комфорт оформления документов дистанционно".

Напомним, ранее СМИ сообщали о многочисленных случаях коррупции при получении паспорта моряка. Например, в Одессе недавно осудили женщину, которая требовала за оформление этого документа взятку в размере 700 долларов.

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