Мининфраструктуры упрощает оформление паспорта моряка

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поручил создать комиссию по проведению служебного расследования относительно возможного совершения неправомерных действий работниками Морской администрации.

Об этом говорится в приказе Морской администрации от 17 февраля 2020 года №40, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"Оформление паспорта моряка - тема, на которую министерство ежедневно получает жалобы. Было: длинные очереди, 40 человек в каморках, где документы заполняют на коленях, непонятные и ограниченные часы приема, а хуже всего - негласный "прайс" на услуги. Что сделано: по таким случаям и действиям в дипломно-паспортном отделе Черноморского и Черноморско-азовского межрегиональных управлений Морской администрации начато служебное расследование", - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Кроме того, Мининфраструктуры планирует расширить сеть оказание услуг для моряков: основные услуги будут предоставляться через Центры предоставления административных услуг по простой и понятной процедуре.

"Центры обслуживания ГП "Морречсервис" - это отсутствие коррупции, качественные услуги с понятным графиком работы и удобные условия для клиентов. Сервисные центры созданы как современные подразделения в формате open space, с комфортными зонами ожидания, электронной очередью и постоянным информированием клиентов. Подчеркиваем, что "Морречсервис" - это государственное предприятие. 90% чистой прибыли отчисляется в государственный бюджет. Центры уже успешно работают в городах Одесса, Измаил, Мариуполь, Херсон", - сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Также в сообщении говорится, что в ближайших планах Мининфраструктуры - внедрение "электронного сервиса для моряков, который обеспечит удобство, скорость и комфорт оформления документов дистанционно".

Напомним, ранее СМИ сообщали о многочисленных случаях коррупции при получении паспорта моряка. Например, в Одессе недавно осудили женщину, которая требовала за оформление этого документа взятку в размере 700 долларов.