Президентські вибори у Польщі показали, що проведення виборів в період карантину можливе, – Льовочкіна

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), член Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Юлія Льовочкіна повідомила, що 12 липня в Польщі відбувся другий тур чергових президентських виборів. Місія ПАРЄ з оцінки виборів спостерігала за демократичністю процесу голосування як у першому, так й у другому турах.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

До другого туру вийшли два кандидати – чинний Президент Польщі Анджей Дуда та діючий мер Варшави Рафал Тшасковський. За підсумками підрахунку 99,69% протоколів, у другому турі Анджей Дуда отримав підтримку 51,21% виборців, незначно випереджаючи Рафаля Тшасковского, який отримав 48,79% голосів виборців.

Коментуючи другий тур, Льовочкіна зазначила вкрай високу для країни явку, яка склала 68,12%, а також хороший рівень організації та проведення виборів, незважаючи на обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19.

"Висока явка в першому та другому турах свідчить про бажання громадян Польщі бути активними учасниками демократичних процесів. У свою чергу, високий рівень організації виборів свідчить про бажання польської влади таку можливість мешканцям країни надати", – підкреслила нардеп.

"Вважаю, що досвід організації та проведення виборів в Польщі корисний для України в контексті майбутніх місцевих виборів в жовтні 2020 року. За гарної інформаційної кампанії щодо дотримання санітарно-протиепідемічних заходів і правильної організації логістики на виборчих дільницях проведення виборів, навіть загальнонаціонального масштабу, цілком можливе", – резюмувала Льовочкіна.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів в Польщі проходив 28 червня 2020 року; за його результатами Анджей Дуда отримав 43,5% голосів, Рафал Тшасковський – 30,46%. Юлія Льовочкіна увійшла до складу Місії ПАРЄ в рамках першого та другого турів від Групи соціалістів в ПАРЄ й є єдиним представником у Місії від України.