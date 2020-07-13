підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 липня 2020, понеділок, 17:54 11
Зовнішня політика 2020-07-13T19:00:03+03:00
Українські Новини
Президентські вибори у Польщі показали, що проведення виборів в період карантину можливе, – Льовочкіна

Президентські вибори у Польщі показали, що проведення виборів в період карантину можливе, – Льовочкіна

Тетяна Зотова
Карантин, Юлія Льовочкіна, ПАРЄ, ОПЗЖ, Covid-19, Вибори президента Польщі
Юлія Льовочкіна в Польщі. Фото: zagittya.com.ua
Юлія Льовочкіна в Польщі. Фото: zagittya.com.ua

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), член Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Юлія Льовочкіна повідомила, що 12 липня в Польщі відбувся другий тур чергових президентських виборів. Місія ПАРЄ з оцінки виборів спостерігала за демократичністю процесу голосування як у першому, так й у другому турах.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

До другого туру вийшли два кандидати – чинний Президент Польщі Анджей Дуда та діючий мер Варшави Рафал Тшасковський. За підсумками підрахунку 99,69% протоколів, у другому турі Анджей Дуда отримав підтримку 51,21% виборців, незначно випереджаючи Рафаля Тшасковского, який отримав 48,79% голосів виборців.

Коментуючи другий тур, Льовочкіна зазначила вкрай високу для країни явку, яка склала 68,12%, а також хороший рівень організації та проведення виборів, незважаючи на обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19.

"Висока явка в першому та другому турах свідчить про бажання громадян Польщі бути активними учасниками демократичних процесів. У свою чергу, високий рівень організації виборів свідчить про бажання польської влади таку можливість мешканцям країни надати", – підкреслила нардеп.

"Вважаю, що досвід організації та проведення виборів в Польщі корисний для України в контексті майбутніх місцевих виборів в жовтні 2020 року. За гарної інформаційної кампанії щодо дотримання санітарно-протиепідемічних заходів і правильної організації логістики на виборчих дільницях проведення виборів, навіть загальнонаціонального масштабу, цілком можливе", – резюмувала Льовочкіна.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів в Польщі проходив 28 червня 2020 року; за його результатами Анджей Дуда отримав 43,5% голосів, Рафал Тшасковський – 30,46%. Юлія Льовочкіна увійшла до складу Місії ПАРЄ в рамках першого та другого турів від Групи соціалістів в ПАРЄ й є єдиним представником у Місії від України.

Більше новин про: Карантин Юлія Льовочкіна ПАРЄ ОПЗЖ Covid-19 Вибори президента Польщі

Україна провалила виконання Стратегії Ради Європи ...
У Бойка вимагають вигнати Резнікова з Тристоронньо...
ПАРЄ скасувала весняну сесію через коронавірус...
Рада має намір скасувати обов'язкове відвідування ...
У Київській області збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. Померла одна людина
Рада планує посилити покарання за водіння у нетверезому стані
Новини
Владу потрібно відправити у відставку лише за спроби підвищити собі зарплати, – Бойко 19:38
Спалах коронавірусу зафіксували в міграційній службі Одеси 19:29
Аеропорт "Бориспіль" погоджує умови проведення тестів на коронавірус пасажирам на своїй території 19:05
В Євросоюзі розкритикували Туреччину через рішення про перетворення Собору Святої Софії на мечеть 19:00
До 10 років тюрми і позбавлення прав: винуватцеві ДТП з чотирма загиблими повідомили про підозру 19:00
більше новин
Пенсії в українців можуть забрати: кому "світить" залишитися без виплат 05:30
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
Судді ВАКС та працівники НАБУ і САП знаходяться під загрозою звільнення через рішення ЄСПЛ, - ЗМІ 13:13
більше новин
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
"Слуги народу" просять Раду проголосувати закон про повернення навчання в школах російською 16:01
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати 09:31
більше новин
У Києві захворюваність на коронавірус продовжує падати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok