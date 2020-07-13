Кличку та чиновникам КМДА заборонили укладати секретні угоди від імені Києва

7 липня 2020 року Київська міська рада прийняла рішення "Про заборону Київській міській державній адміністрації (КМДА) та її структурним підрозділам, комунальним унітарним підприємствам, установам та організаціям, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, господарським товариствам, у статутному капіталі яких більше 50% (часток) належать територіальній громаді міста Києва, укладати договори чи інші угоди, що містять положення про конфіденційність інформації" (08/231-398/ПР від 12 лютого 2019 року).

Про це повідомило інтернет-видання "КиевВласть".

Київрада не лише заборонила КМДА, її структурним підрозділам та комунальним підприємствам (КП) укладати договори та угоди на умовах конфіденційності, а також чиновникам Віталія Кличка доручили розкрити зміст усіх діючих договорів, які на даний момент є засекреченими, включаючи скандальні інвестиційні договори.

Шанси на те, що столичний градоначальник забезпечить виконання цього рішення, вкрай малі. Крім того, раніше підлеглі Кличка не виконали рішення Київради "Про надання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, які претендують на отримання прав на землю чи майно територіальної громади Києва" та відмовились вести повний публічний перелік об'єктів інвестування і публікувати як нові, так й раніше укладені інвестиційні договори з усіма додатками до них.

Уточнимо, що в правовому висновку від управління правового забезпечення діяльності Київради зазначено, що у депутатів немає правових підстав на встановлення обмежень щодо укладення договорів з конфіденційною інформацією. Відповідно до правового висновку, суб'єкти владних повноважень (КМДА та її підрозділи) і сторони договорів не мають права обмежувати інформацію, яка є інформацією з відкритим доступом, а сама інформація в таких договорах не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Нагадаємо, в Києві досі діє процедура залучення інвесторів, яка істотно не змінювалася з 2007 року (коли містом керувала команда Леоніда Черновецького). Ця процедура вже давно не відповідає інтересам киян та вимогам законодавства. Проект рішення, покликаний це змінити - "Про затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів в Києві" – ще в лютому 2018 року "зі скрипом" був прийнятий за основу, але далі справа не рухається.

Допрацюванням цього проекту рішення на вимогу депутатського корпусу, щоб підготувати його до остаточного голосування, в адміністрації Віталія Кличка вперто не займаються. Йомовірно, команді Віталія Кличка зовсім не хочеться, щоб процес відбору інвесторів у столиці почав протікати публічно, законно та в інтересах киян і міського бюджету.