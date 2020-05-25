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25 мая 2020, понедельник, 12:59 523
Политика 2020-05-25T14:00:02+03:00
Українські Новини
Чиновники Кличко "проиграли" 670 млн бюджетных гривен, - СМИ

Чиновники Кличко "проиграли" 670 млн бюджетных гривен, - СМИ

Сергей Паламаренко
Скандал, КГГА, Суд, Строительство
Поект реконструкции Харьковской площади в Киеве. Фото: sq.com.ua
Поект реконструкции Харьковской площади в Киеве. Фото: sq.com.ua

В Киевсовете заинтересовались историей того, как ООО "Киев Терминал" умудрилось в судебном порядке взыскать со столичного бюджета более 670 млн гривен убытков за разрыв инвестиционного договора на реконструкцию Харьковской площади, сообщает портал kievvlast.com.ua. В столичном горсовете понимают, что никакие работы по реконструкции площади на деле не проводились и усматривают в этом сговор инвестора и экс-чиновников Киевской горгосадминистрации (КГГА).

По данным адвоката и киевского правозащитника Александра Дядюка, юристам Киевсовета строго запретили участвовать в защите интересов столичной общины, а их коллеги из Департамента экономики и инвестиций КГГА наглым образом "слили" судебное дело в пользу инвестора.

18 мая 2007 года между Главным управлением экономики и инвестиций КГГА (сейчас – Департамент экономики и инвестиций КГГА. Ред.) и ООО "Киев Терминал" был заключен договор "Об инвестировании комплексной реконструкции Харьковской площади со строительством транспортной развязки в разных уровнях Харьковской площади в увязке со станцией метрополитена, размещением автовокзала, торговых комплексов и автостоянок".

19 декабря 2013 года между сторонами было заключено соглашение о расторжении инвестиционного договора, которым стороны признали, что инвестор понес затраты на реализацию указанного договора, а также то, что они подлежат возмещению. При этом, сделка об урегулировании вопросов, связанных с расторжением инвестиционного договора, заключена не была. Поэтому инвестор обратился в суд с требованием компенсации из бюджета Киева понесенных расходов и упущенной выгоды.

23 декабря 2019 года Хозяйственный суд Киева постановил взыскать солидарно с Департамента экономики и инвестиций КГГА, непосредственно самой КГГА и Киевсовета денежные средства в сумме 24,46 млн долларов (671,56  млн гривен на момент подачи иска) в пользу ООО "Киев Терминал" (дело №910/17647/18).

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