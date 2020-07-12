За добу на Київщині ніхто не помер від коронавірусу, а кількість нових випадків знизилася

Кількість хворих на коронавірусну інфекцією в Київській області 11 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 40 чоловік до 3 026, померлих – не змінилася і становить станом на 12 липня 57 чоловік.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 12 липня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 3 026 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 253 дітей та 526 медичних працівників", - йдеться в ньому.

За добу підтверджено 40 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 2 дітей 8 і 16 років.

За минулу добу було госпіталізовано 2 людини, інші знаходяться на самоізоляції (під наглядом).

Найбільшу кількість нових випадків було зафіксовано у Києво-Святошинському районі - 13.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 були госпіталізовані 594 людини (продовжують лікування 92 людини), на самоізоляції (під наглядом) перебували (перебувають) 2 432 людини.

Одужали 1 822 людини, в тому числі 159 дітей у віці від 6 місяців. до 17 років.

За звітні добу виписано 25 осіб, у тому числі 3 дітей.

Всього за період епідемії в Київській області померло 57 хворих.

За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.

За період з 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 433 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 31 повідомлення.

Встановлено медичне спостереження за 11 072 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, 10 липня кількість хворих на коронавірус в Київській області збільшилась на 46 осіб до 2 986.