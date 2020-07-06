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06 липня 2020, понеділок, 11:55 10
ЗМІ 2020-07-06T13:00:03+03:00
Українські Новини
За перше півріччя до журналістів застосовували силу 40 разів, - НСЖУ

За перше півріччя до журналістів застосовували силу 40 разів, - НСЖУ

Ірина Дорофейчук
НСЖУ, Журналіст, Напади на журналістів, Томіленко, Агресія
Напад на журналістів. Фото: Facebook
Напад на журналістів. Фото: Facebook

У червні Національна спілка журналістів України зафіксувала 10 інцидентів фізичної агресії щодо працівників ЗМІ.  Три з них пов’язані зі зйомками щодо недотримання карантинних обмежень. Загалом за 6 місяців 2020 року зафіксовано 40 інцидентів із застосуванням сили щодо представників медіа. Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Половина постраждалих у червні – жінки, найбільше інцидентів трапилося у Києві.

Один із найбільш обурливих нападів стався на знімальну групу програми "Стосується кожного" телеканалу "Інтер" у Києві. Результатом зйомок інтерв’ю 75-річної жінки про знущання над нею її рідних стало побиття журналістки Діани Степаненко, оператора, пошкодження телевізійної камери, знищення мікрофону.

Найбільш "ризикованими" темами для журналістів у червні стали карантин та акції протесту прихильників громадського активіста Сергія Стерненка в Києві. Протестувальники перешкоджали журналістській діяльності представників окремих ЗМІ (телеканали "Newsone" i "ZIK", інформагентство "Шарій.нет"), поліція мусила активно втручатися та захищати журналістів від агресії.

У всіх трьох червневих інцидентах при зйомці сюжетів про порушення карантинних обмежень постраждали жінки-журналістки. Як правило, нападниками виступають представники дрібного бізнесу, продавці, надавачі тих чи інших послуг тощо.

У Національній спілці журналістів України засуджують прояви агресії до працівників ЗМІ та наголошують, що жодного виправдання нападам на журналістів бути не може.

Чи протест проти карантинних обмежень, встановлених владою, чи громадські переконання не є підставою кидатися з кулаками на журналістів, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Напади на журналістів – це брутальна атака на свободу слова в Україні. У кожному випадку розраховуємо на належне розслідування проваджень, оперативно відкритих Національною поліцією.

Нагадаємо, "Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.

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