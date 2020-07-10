На кінець року курс долара наблизиться до 28 гривень, ВВП впаде на 3%, - Кухар

Пік економічного падіння Україна пройшла у квітні, коли ВВП у річному вимірі скоротився на 13%. В наступні місяці показники його падіння скорочувались. Про це повідомив головний економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар під час вебінару "Інвестиції без кордонів і при будь-якому штормі", інформує портал minfin.com.ua.

Пік економічного падіння Україна пройшла у квітні, коли ВВП скоротилось на 13%, а в наступні місяці показники його падіння скорочувались.

Останні офіційні дані показників ВВП опубліковані за березень. Відповідно до них валовий внутрішній продукт скоротився на 4,1%. Розрахунки ВВП на наступні місяці підготував Ukraine Economic Outlook на основі статистики з відкритих джерел.

"Ми знаємо показники експорту і імпорту, обсяг роздрібної торгівлі, виконання бюджету, споживання електроенергії, обсяг перевезень. Таким чином ми формуємо екстраполятивну модель, яка охоплює 83% ВВП", - пояснив особливості розрахунку Кухар. За його словами, похибка може становити близько 1%.

Відповідно до цих розрахунків, у квітні ВВП України скоротився на 13%, у травні - на 10%, а в червні - на 8% у річному вимірі. В наступні місяці рівень падіння ВВП також скорочуватиметься і на кінець року становитиме 3%, йдеться в прогнозі.

За словами Кахара, цей прогноз "помірно-песимістичний".

Аналітик вважає, що зараз на валютному ринку переважають ревальваційні тенденції, оскільки експортери продають більше валюти, ніж потрібно імпортерам. Водночас, восени тенденції зміняться на девальваційні. За прогнозом експерта, на кінець року курс гривні перебуватиме в межах 27,5-28 грн/$.