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09 липня 2020, четвер, 11:59 4
Верховна Рада і партії 2020-07-09T11:59:01+03:00
Українські Новини
Темпи падіння економіки України б'ють історичні рекорди, - Бойко

Темпи падіння економіки України б'ють історичні рекорди, - Бойко

Павло Твердохліб
Бойко, Статистика, Економіка, Промисловість, машинобудування, ОП-ЗЖ
Юрій Бойко. Фото: ВП-ЗЖ
Юрій Бойко. Фото: ВП-ЗЖ

"Завдання влади - захищати свого виробника, а не бездумно відкривати ринок для інших." Про це заявив Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко під час робочої поїздки в р. Сєвєродонецьк Луганської області, повідомляє портал політичної сили.

"Коли Держстат фіксує зменшення обсягів виробництва промислової продукції у 22 з 25 областях, або майже 90% регіонів країни - це дуже тривожно. При цьому кожна друга область в цьому списку - раніше індустріально-орієнтовані регіони. Можна зробити будь-яку кількість яскравих презентацій та видати їх за програму чергового уряду - але все це бездарні спроби приховати власний непрофесіоналізм і нерозуміння проблем", - заявив політик.

Народний депутат підкреслив, що необхідно забезпечувати підтримку вітчизняного виробника, який створює робочі місця і сплачує податки в Україні.

"Завдання влади - захищати свого виробника, свої робочі місця, а не відкривати ринок тим, хто може поставити більш дешеву продукцію ззовні. Якщо не влаштовують ціни на товари - потрібно збирати власників, домовлятися про зниження цін, підписувати меморандум про взаємні зобов'язання. Але не бездумно і безвідповідально відкривати ринок і при цьому збільшувати безробіття в країні", - підкреслив Юрій Бойко.

За словами Співголови Опозиційної платформи - За життя, локомотивом економіки могла б стати машинобудівна галузь, однак уряд не готовий запропонувати конкретні кроки для її розвитку.

"Для реального сектору української економіки перше півріччя 2020 року стало найневдалішим за останні роки, а темпи падіння в деяких випадках б'ють історичні рекорди за всі роки незалежності. Майже на 20,2% скоротились обсяги виробництва у машинобудуванні, згортається авіабудування і суднобудівна галузь, які могли б стати реальним двигуном економіки і створювати додаткові робочі місця в суміжних галузях. Це пора припинити і робити реальні кроки для порятунку економіки", - заявив опозиціонер.

Він зазначив, що опозиційна платформа - За життя розробила ряд антикризових заходів щодо порятунку економіки України і буде добиватися їх реалізації.

"Влада, яка не здатна займатися економічними питаннями - веде країну в прірву. Наша політична сила розробила конкретні кроки з порятунку вітчизняної економіки, зниження рівня безробіття та підвищення соціального захисту. Сьогодні тільки Опозиційна платформа - За життя бореться за реалізацію реальних антикризових заходів і відродження України", - резюмував Юрій Бойко.

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