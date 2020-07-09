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09 липня 2020, четвер, 21:35 8
Політика світу 2020-07-09T22:15:02+03:00
Українські Новини
Німеччина відмовилася прийняти участь у міністерській зустрічі G7 через Трампа, – ЗМІ

Німеччина відмовилася прийняти участь у міністерській зустрічі G7 через Трампа, – ЗМІ

Елизавета Кесельман
Трамп, Велика сімка, Зустріч G7
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua

Від участі в міністерській зустрічі G7, яка була запланована на 29 липня у Вашингтоні, відмовилися Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і міністр фінансів Олаф Шольц.

Про це повідомляє видання Der Spiegel з посиланням на урядові джерела.

Згідно з інформацією відомства, німецький Бундестаг повідомив про готовність відправити у Вашингтон статс-секретарів відповідних відомств.

За даними видання, інші країни "великої сімки" також заявили про те, що не візьмуть участь у зустрічі на рівні міністрів.

У Європі вважають, що американський президент Дональд Трамп спробував би використати захід у розпал передвиборчої боротьби у США на свою користь. З точки зору європейських учасників Групи, це говорить про те, що Трамп зацікавлений "більше в шоу, ніж в діалозі".

При цьому досі американська сторона навіть не розглядала можливість альтернативи - проведення відеоконференції міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня Німеччина офіційно зайняла пост голови Ради Євросоюзу.

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