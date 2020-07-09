У Бойка вимагають вигнати Рєзнікова з Тристоронньої контактної групи за відмову від Мінських угод

Партія "Опозиційна платформа — За життя" вимагає від президента Володимира Зеленського звільнити віцепрем'єр-міністра і першого заступника голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Олексія Резнікова за заяву про курс української влади на відмову від Мінських угод.

Про це йдеться в заяві партії.

"Сьогодні віце-прем'єр-міністр та перший заступник голови української делегації в Тристоронньої Контактної Групи Олексій Резніков зробив ще один крок до зриву переговорного процесу про мир на Донбасі. У своєму блозі для одного із західних видань він відкрито заявив про курс української влади на відмову від Мінських угод. Незважаючи на те, що обов'язковість Мінських угод закріплена в резолюції Ради Безпеки ООН від 17 лютого 2015 року № S/RES/2202, Резніков закликав керівництво країн Заходу підтримати їх порушення українською владою", - сказано в ньому.

У партії зазначають, що позиція української делегації прямо суперечить національним інтересам України і несе загрозу безпеці країни.

""Опозиційна платформа — За життя" вимагає від президента Зеленського відмовитися від курсу на ескалацію конфлікту. Вийти з-під впливу "партії війни" і повністю змінити склад переговорників з мирного врегулювання. Якщо у чиновника виникає протиріччя між особистою позицією і державними інтересами, це вирішується тільки одним способом – відставкою", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, Резніков заперечує ультиматум Росії про особливий статус Донбасу на переговорах у Німеччині.