Книжковий ринок "Петрівка" змінив власника

У той час, як ринки Києва працюють в умовах карантину, компанія "Стадсис АБ", пов'язана з бізнесменом Вагіфом Алієвим, придбала компанію "Книжковий ринок", що орендує земельні ділянки, на яких розташований книжковий ринок "Петрівка".

Про це свідчить інформація в єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією в сервісі моніторингу та аналізу відкритих даних Opendatabot, "Книжковий ринок" змінив власника 2 червня.

Офіційно кінцевим бенефіціаром "Стадсис АБ" є громадянин Швеції Томс Пер Андерс.

Водночас, компанія є власником активів Алієва, в тому числі торгово-розважального центру Lavina Mall і компанії "Мандарин Плаза".

Як повідомляли Українські Новини, бізнесмен Алієв є інвестором ТРЦ Blockbuster Mall, Ocean Mall і Lavina Mall у Києві, також він має намір побудувати великий торгово-розважальний центр біля станції метро "Лісова".

У 2018 році Алієв заявляв, що має намір побудувати торгово-розважальні центри у форматі "Мегамолл" у кожному районі Києва.

Раніше на книжковому ринку "Петрівка" продавців штрафували за продаж російських книг.