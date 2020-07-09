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09 липня 2020, четвер, 20:15 6
Суспільство 2020-07-09T22:00:03+03:00
Українські Новини
Книжковий ринок "Петрівка" змінив власника

Книжковий ринок "Петрівка" змінив власника

Валерия Драгомирова
ринки в Києві, Петрівка, книжковий ринок
Петрівка. Фото:
Петрівка. Фото: "Наш Київ"

У той час, як ринки Києва працюють в умовах карантину, компанія "Стадсис АБ", пов'язана з бізнесменом Вагіфом Алієвим, придбала компанію "Книжковий ринок", що орендує земельні ділянки, на яких розташований книжковий ринок "Петрівка".

Про це свідчить інформація в єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією в сервісі моніторингу та аналізу відкритих даних Opendatabot, "Книжковий ринок" змінив власника 2 червня.

Офіційно кінцевим бенефіціаром "Стадсис АБ" є громадянин Швеції Томс Пер Андерс.

Водночас, компанія є власником активів Алієва, в тому числі торгово-розважального центру Lavina Mall і компанії "Мандарин Плаза".

Як повідомляли Українські Новини, бізнесмен Алієв є інвестором ТРЦ Blockbuster Mall, Ocean Mall і Lavina Mall у Києві, також він має намір побудувати великий торгово-розважальний центр біля станції метро "Лісова".

У 2018 році Алієв заявляв, що має намір побудувати торгово-розважальні центри у форматі "Мегамолл" у кожному районі Києва.

Раніше на книжковому ринку "Петрівка" продавців штрафували за продаж російських книг.

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