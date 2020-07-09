Замість транспортних розв'язок Кличко будує вело-пішохідну магістраль

Ще до гучної заяви столичної влади про те, що в Києві планують побудувати канатну дорогу через Дніпро, минулого літа в КМДА ооголосили про плани звести сучасну "веломагистраль" вздовж Набережного шосе з LED-освітленням, навігацією і велопарковкою. Тепер "Київавтодор" конкретизував ці плани, розповівши про подробиці реалізації проекту сумарною вартістю 184 млн грн.

Крім велодоріжки там буде пішохідний променад з освітленням і зонами відпочинку. Нова веломагистраль зв'яже міст Патона, міст Метро (запланований веломаршрут "Лісова-Центр"), Парковий пішохідний міст (виїзд на рекреаційну зону Труханова острова, а також на веломаршрут "Троєщина-Центр") і Поділ. Пішохідну зону облаштують із фігурних елементів мощення, при цьому покриття виконають по концепції безбар'єрного середовища. На перетинах велодоріжки з проїзною частиною встановлять світлофори, що значно підвищить безпеку велосипедистів.

Площа покриття велосипедної доріжки складе 13,027 тис. кв. м.