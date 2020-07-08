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08 липня 2020, середа, 19:50 9
Судова влада 2020-07-08T21:45:02+03:00
Українські Новини
Під час суду над Порошенком сталася сутичка між волонтером і "порохоботом"

Під час суду над Порошенком сталася сутичка між волонтером і "порохоботом"

Сергій Паламаренко
Печерський райсуд Києва, Мирослав Олешко, Петро Порошенко, Михайло Макарук, Сутичка
Макарук і Олешко влаштували
Макарук і Олешко влаштували "розбірки" біля Печерського райсуду Києва. Скріншот з відео

Біля будівлі Печерського районного суду м. Києва під час засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому Президенту України Петру Порошенку сталася перепалка між "порохоботом" Мирославом Олешком та волонтером Михайлом Макаруком.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

За словами Макарука, Олешко звинуватив його в тому, що у нього є куратор в Службі безпеки України. Це дуже розлютило волонтера, він ударив опонента долонею по лобі. Також він припустив, що Олешко поскаржиться на нього заступнику міністра внутрішніх справ Антону Геращенку.

У ході перепалки вони згадали також зустріч блогерів, на якій, за словами Макарука, Олешко неправильно висловився про тих, хто приходить на суди до підозрюваного у справі про вбивство Шеремета музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка. У відповідь Олешко заявив, що це Макарук вів себе під час зустрічі неправильно: всіх перебивав, "психанув" та пішов.

Після цього Макарук знову згадав про слова Олешка, що він нібито має куратора в СБУ. "Коли ти кажеш, що у мене є якісь куратори в СБУ, вийми член Авакова з рота", - сказав Макарук.

Після цього Олешко припустив, що його опонент гей, можливо, латентний, тому що говорить про статеві органи. Закінчилася сутичка тим, що "порохобот" і волонтер розійшлися. Макарук став звинувачувати представників "поліції діалогу" в тому, що в їх присутності Олешко провокував та говорив неправду.

Раніше ЗМІ повідомляли, що суд залишив без розгляду подання про обрання запобіжного заходу для Порошенка у справі про незаконне призначення Сергія Семочка заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

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