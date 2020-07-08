Влада позбавила українських фермерів підтримки, – Бойко

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко на зустрічі з працівниками сільськогосподарського підприємства "Безтурботний" в Харківській області заявив, що економічна криза, карантин і небувала посуха зробили як ніколи актуальною підтримку фермерів з боку держави, але влада на цей запит не реагує.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

За словами директора підприємства Миколи Дубнюка, однією з головних проблем аграріїв залишається скасування пільгового оподаткування для сільгоспвиробників. "Зараз ми гостро відчуваємо брак коштів для закупівлі мінеральних добрив, запчастин, техніки. Компенсації від Мінагрополітики на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки є, але, на жаль, їх пропозиція не збігається з нашими потребами", – сказав він.

Юрій Бойко зазначив, що держава позбавила фермерів пільг на десятки мільярдів гривень, фактично не запропонувавши галузі адекватної компенсації. "Податкові пільги необхідно відновити, потрібно зробити доступним кредитування для фермерських господарств і ввести контроль за цінами на паливо та іншу необхідну аграріям продукцію", – заявив співголова фракції ОПЗЖ.

Політик наголосив, що ОПЗЖ запропонувала Кабінету Міністрів направити на підтримку фермерів гроші, передбачені в бюджеті на впровадження закону про ринок землі. "Це більше мільярда гривень, які можна б було відразу використовувати",– уточнив він.

Юрій Бойко також висловив підтримку фермерам з південних областей, які зібралися під стінами Кабміну з вимогою надати підтримку сільгоспвиробникам, постраждалим від посухи.

"Опозиційна платформа - За життя" ще у квітні попереджала про загрозу втрати аграріями півдня 75-90% врожаю. Влада ігнорувала проблему. З тих пір ситуація тільки погіршилася і тепер загроза стає ще більш серйозною, веде до зростання цін на продукти харчування, втрати доходів і скорочення робочих місць в галузі. Тому ми будемо вимагати, щоб держава підтримала фермерів", – підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.