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07 липня 2020, вівторок, 19:41 8 Відео
Транспорт 2020-07-07T21:00:02+03:00
Українські Новини
Призначити Лещенка до наглядової ради "Укрзалізниці" попросив Гончарук та Офіс Зеленського, – Милованов

Призначити Лещенка до наглядової ради "Укрзалізниці" попросив Гончарук та Офіс Зеленського, – Милованов

Ірина Дорофейчук
Укрзалізниця, Сергій Лещенко, Тимофій Милованов, Офіс Президента України, Олексій Гончарук
Тимофій Милованов. Фото: Facebook
Тимофій Милованов. Фото: Facebook

Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що колишній народний депутат і журналіст-розслідувач Сергій Лещенко був призначений на посаду члена наглядової ради публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" завдяки тодішньому прем'єр-міністру Олексію Гончаруку та підтримці Офісу Президента.

Про це колишній міністр повідомив в ході інтерв'ю журналісту телевізійного каналу Zik Наталії Влащенко.

На питання за якими критеріями обрали Лещенка до складу наглядової ради "Укрзалізниці" Мілованов відповів: "Офіс (Президента) та уряд попросили... наш уряд, уряд (Олексія) Гончарука. Прем'єр вирішує та Офіс вирішує".

 

Також Милованов сказав, що не пам'ятає, чи голосував він особисто за призначення Лещенка в наглядову раду "Укрзалізниці", але підкреслив: "Я б проголосував за Лещенка, тому що вважаю себе командним гравцем, який поважати ієрархію".

Крім того, на питання про коло обов'язків Лещенка у складі наглядової ради "Укрзалізниці", враховуючи відсутність спеціальної освіти і досвіду Милованов повідомив, що не знає, що він (Лещенко) там робить.

Як повідомляли Українські Новини, наглядова рада "Укрзалізниці" призначила Сергія Лещенка головою комітету з питань комплаєнса та антикорупції.

18 грудня 2019 року Кабінет Міністрів призначив членами наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка та радника міністра інфраструктури Владислава Криклія Олега Журавльова.

29 серпня 2019 року Рада призначила Милованова міністром економіки, торгівлі та сільського господарства. 4 березня Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і всього уряду. Після відставки Милованов повернувся на посаду президента Kyiv School of Economics (KSE).

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