підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 липня 2020, вівторок, 16:13 10
Судова влада 2020-07-07T18:15:03+03:00
Українські Новини
ДБР відкрило провадження за перешкоджання журналістам на суді по справі Стерненка

ДБР відкрило провадження за перешкоджання журналістам на суді по справі Стерненка

Ірина Дорофейчук
Державне бюро розслідувань, ДБР, Шевченківський райсуд Києва, Нацполіція України, Перешкоджання журналістській діяльності
ДБР розслідують дії поліції під час обрання запобіжного заходу Стерненко. Скріншот з відео
ДБР розслідують дії поліції під час обрання запобіжного заходу Стерненко. Скріншот з відео

Державне бюро розслідувань (ДБР) після заяви інтернет-видання "Страна.ua" відкрило кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності під час обрання Шевченківським районним судом м. Києва запобіжного заходу праворадикалу Сергію Стерненку 15 червня.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

Йдеться про інцидент, коли співробітники Національної поліції України виштовхали кореспондентів та представників засобів масової інформації за ворота суду замість того, щоб захистити їх від нападів радикалів-прихильників Стерненка.

У виписці з Єдиного реєстру досудових розслідувань сказано, що провадження відкрито за ч .3 ст. 171 Кримінального кодексу України. Мова йде про перешкоджання виконанню журналістом професійних обов'язків, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів або обмеження волі на строк до 5 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, що 15 червня журналіст видання Владислав Бовтрук за редакційним завданням знаходився на території Шевченківського райсуду Києва - в той час, коли там обирався запобіжний захід підозрюваному у вбивстві людини Сергію Стерненку.

Група підтримки Стерненко вела себе по відношенню до журналістів агресивно. Так, на представника видання "Шарій.net" було скоєно напад.

Після цього працівники поліції вивели його і, явно перевищуючи повноваження та застосовуючи насильство, виштовхали журналістів з території суду без пояснень. При цьому учасники заворушень біля будівлі суду з групи підтримки Стерненка, яких спочатку затримала поліція, були відпущені.

Більше новин про: Державне бюро розслідувань ДБР Шевченківський райсуд Києва Нацполіція України Перешкоджання журналістській діяльності

Двом правоохоронцям з Кагарлика повідомили про під...
ДБР направило до суду обвинувальний висновок щодо ...
Суд засудив командира батальйону ОУН до 2 років в'...
Прокуратура погодила підозру "Сатані", який 22 чер...
Показник захворюваності на COVID-19 в Україні в 4 рази перевищує необхідний для відкриття кордонів ЄС
КС почав розгляд конституційності закону про мову
Новини
Курс гривні на міжбанку не змінився 18:13
Нам потрібні не нові заборони, а реальна підтримка вітчизняного інформпродукту, – Голубєв 18:02 Думка
"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда "Київ – Лисичанськ" до Попасної. Коли буде курсування 17:50
У Київській області льотчики-випускники провели льотні випробування 17:45
Бойовики припинили блокувати пункти пропуску "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" 17:28
більше новин
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Офіс Президента вирішив карати за прослуховування чиновників після зливу записів про вчинення злочину Саакашвілі, - ЗМІ 09:17
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт 17:49
ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції 13:06
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
більше новин
9.07.20 11:00 Круглий стіл: "Розвал спортивної інфраструктури Київщини: безвідповідальність влади та "засилля схемщиків" у спортивній індустрії" 12:51
Менше вакансій і перехід в "онлайн". Як змінився ринок праці за карантин 09:34
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Укрлендфармінг. Фото: Укрлендфармінг
"Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП з вимогами до прокурорів виконати рішення суду і зупинити терор компанії 09:00
Цвітіння Чорного моря. Скриншот відео spacecenter.gov.ua
Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу 06:38
більше новин
Одеська область і ще вісім регіонів не готові до пом'якшення карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok