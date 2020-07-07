ДБР відкрило провадження за перешкоджання журналістам на суді по справі Стерненка

ДБР розслідують дії поліції під час обрання запобіжного заходу Стерненко. Скріншот з відео

ДБР розслідують дії поліції під час обрання запобіжного заходу Стерненко. Скріншот з відео

Державне бюро розслідувань (ДБР) після заяви інтернет-видання "Страна.ua" відкрило кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності під час обрання Шевченківським районним судом м. Києва запобіжного заходу праворадикалу Сергію Стерненку 15 червня.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

Йдеться про інцидент, коли співробітники Національної поліції України виштовхали кореспондентів та представників засобів масової інформації за ворота суду замість того, щоб захистити їх від нападів радикалів-прихильників Стерненка.

У виписці з Єдиного реєстру досудових розслідувань сказано, що провадження відкрито за ч .3 ст. 171 Кримінального кодексу України. Мова йде про перешкоджання виконанню журналістом професійних обов'язків, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів або обмеження волі на строк до 5 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, що 15 червня журналіст видання Владислав Бовтрук за редакційним завданням знаходився на території Шевченківського райсуду Києва - в той час, коли там обирався запобіжний захід підозрюваному у вбивстві людини Сергію Стерненку.

Група підтримки Стерненко вела себе по відношенню до журналістів агресивно. Так, на представника видання "Шарій.net" було скоєно напад.

Після цього працівники поліції вивели його і, явно перевищуючи повноваження та застосовуючи насильство, виштовхали журналістів з території суду без пояснень. При цьому учасники заворушень біля будівлі суду з групи підтримки Стерненка, яких спочатку затримала поліція, були відпущені.