Бойко доверяют больше, чем Вакарчуку, Порошенко и Тимошенко, – центр Разумкова

Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (Центр Разумкова) сообщил, что среди оппозиционных политиков сопредседателю фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Юрию Бойко доверяют больше, чем лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку, бывшему Президенту Петру Порошенко и председателю фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведененного с 17 по 24 июня 2020 года.

А именно Юрию Бойко доверяют 22% респондентов, Святославу Вакарчука - 18%, Петру Порошенко - 17%, Юлии Тимошенко - 14%.

Также если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 20,5% всех респондентов, или 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы отдать свой голос соответственно 14% и 22%, за "Европейскую солидарность" - соответственно 10% и 16%, за ВО "Батьківщина" - соответственно 6% и 8,5%, за "Гражданскую позицию" - соответственно 2% и 3%, за партию "Сила и честь" - соответственно 3% и 3%, за "Оппозиционный блок" - соответственно 2% и 2%, за партию "Голос" - соответственно 1,5 % и 2%, за партию Шария - соответственно 1,5% и 2%, за "Объединение "Самопомощь" - соответственно 1% и 2%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 1% и 2%, за ВО "Свобода" - соответственно 1% и 2%, за "Радикальная партия Олега Ляшко" - соответственно 1% и 1%, за каждую из других партий - менее 1% респондентов.

Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщали Українські Новини, рейтинг Зеленского упал на 10%, а у Бойко вырос в 2 раза.

34,6% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, 20% – за Юрия Бойко, 16,1% – за Петра Порошенко на выборах главы государства.