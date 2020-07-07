Поліція не може знайти вбивцю журналіста Комарова, зате його зняли 17 камер, - Томіленко

На заклик Національної спілки журналістів України до публічного звіту правоохоронців щодо належних зусиль для розкриття убивства черкаського журналіста Вадима Комарова надійшла відповідь від керівництва Головного Управління Національної поліції в Черкаській області. Про таке на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook інформує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Заступник начальника облуправління Нацполіції Євген Рогачов інформує, що станом на 22 червня 2020 року, було допитано майже 1498 осіб як свідків, проведено 6 оглядів місць події та 5 обшуків під час проведення яких вилучено слідову інформацію, речі потерпілого та інші предмети які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. По маршруту руху потерпілого встановлено та опрацьовано відеозаписи з 99 камер відеоспостереження, вилучено відеозаписи 40 камер, з яких на 17 камерах зафіксовано ймовірного злочинця.

За результатами розгляду клопотань слідчого отримано 108 ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів мобільного зв’язку, за якими проведено вилучення та аналіз відомостей про абонентські з’єднання. По вилученим у ході розслідування об’єктам призначено 19 експертиз, з яких на сьогоднішній день виконано 18, а одна експертиза перебуває виконанні в експертній установі.

Проте, незважаючи на проведену роботу, особа убивці не встановлена.

Основною версією, яку відпрацьовують слідчі, є убивство Вадима Комарова через його професійну журналістську діяльність.

У Національній поліції обіцяють провести публічний звіт щодо стану розслідування убивства черкаського журналіста по завершенню карантинних обмежень.

Нагадаємо, що журналіста Вадима Комарова було жорстоко побито у центрі Черкас вранці 5 травня 2019 року. Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні, де у стані коми він прожив півтора місяці і помер 20 червня. Злочин кваліфіковано частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне протиправне заподіяння смерті людини).

Як інформують в ГУ Нацполіції в Черкаській області, їхній лист до НСЖУ є виконанням доручення щодо розгляду публікації у виданні "Українська правда" щодо заклику Спілки журналістів відзвітувати про стан розслідування убивства журналіста Вадима Комарова.