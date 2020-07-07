Платформа Бойка вимагає припинити дискримінацію російськомовних громадян України

Після висловлювань Секретаря РНБО Олексія Данилова, який вважає, що російська мова не може бути другим в Україні, оскільки його не треба знати, свою позицію оприлюднила партія "Опппозіціонная платворма - За життя".

"Дискримінацію російськомовних українців необхідно припинити!". Про таке йдеться у заяві Опозиційної платформи - за життя, розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

В тексті документу зазначається, що право говорити, вчитися і отримувати інформацію рідною мовою - невід'ємні природні права кожної людини. У демократичній державі їх забезпечення є обов'язком для влади. Але в Україні Зеленського в основі мовної та культурної політики знаходяться не права і Конституція, а націоналістичні догми та забаганка чиновника.

Сьогодні за даними соціологічних досліджень в Україні 54% громадян постійно говорять російською мовою або використовують її в побуті нарівні з українською. Але провідний член Зе-команди Олексій Данилов вважає, що другою мовою в Україні повинна бути не російська, а англійська. Про це він заявив в інтерв'ю одному з українських ЗМІ. Причому, використання англійської мови для українських громадян він вважає обов'язковим. Мабуть, щоб легше було розуміти бажання кредиторів і нових господарів українських підприємств і землі.

Позиція Данилова - свідоцтво відверто антидемократичної та дискримінаційної політики, яку нинішня влада проводить стосовно російськомовних громадян України. На виборах Володимир Зеленський обіцяв "не утискати" російську мову. Президент Зеленський був готовий скасувати мовну дискримінацію і забезпечити права російськомовних громадян. Ще влітку 2019 року допускав особливий статус російської мови для Донецька і Луганська. Але сьогодні тиск на російську мову тільки посилюється. Прийняті Зе-командою і підписані президентом Зеленським закони перетворюють українців, які говорять російською, в людей другого сорту.

"Опозиційна платформа - За життя вимагає припинити мовну дискримінацію. Забезпечити мовні та культурні права російськомовних українських громадян. Внести зміни до законодавства, щоб гарантувати право вільно використовувати російську та мови інших національних громад в культурному і громадському житті України. Забезпечити право отримувати освіту російською мовою для дітей за бажанням їхніх батьків. Припинити політику примусу, штрафів та покарань у мовній і культурній політиці.

Адже не Данилову або першому-ліпшому чиновнику вирішувати, якими мовами спілкуватися громадянам України. Державні службовці зобов'язані дотримуватися Конституції, а не нав'язувати свої фантазії та догми, користуючись службовим становищем.

Наша політична сила вже внесла до парламенту проекти Законів у мовній, гуманітарній та освітній сферах, які відновлять права російськомовних українців і представників інших національних громад. Ми будемо домагатися їх прийняття, проведення гармонійної та демократичної мовної політики в Україні.

Забезпечення прав російськомовних українських громадян - вимога Конституції!", - йдеться у заяві партії ОП-ЗЖ.