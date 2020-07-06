Буславець нібито "за усним дорученням Зеленського" зібрала ДТЕКівців вирішити поставки вугілля на "Центренерго"

Виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець запросила уповноважених керівників Фонду державного майна України, ТОВ "ДТЕК Енерго", ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" на нараду для вирішення питання з забезпечення вугіллям вітчизняного виробництва державного ПАТ "Центренерго".

Про це повідомив веб-сайт проекту Наші гроші, опублікувавши копію листа Буславець.

Нарада запланована на 15:00 в понеділок, 6 липня. Місцем проведення вибрана будівля Міненерго на вул. Хрещатик, 30.

Причиною зібрання наради Буславець вказала усний наказ Президента Володимира Зеленського "стосовно вирішення питання вимушеного простою шахтарів ТОВ "Добропіллявугілля". При цьому, назва останньої фірми в запрошенні вказана зі штучною помилкою, адже згідно ЄДР це підприємство називається "ДТЕК Добропіллявугілля".

Також в запрошенні вказано, що нарада зібрана з метою виконання розпорядження уряду від 17 червня "Про забезпечення паливної збалансованості електроенергетичної галузі України та безпеки постачання електричної енергії". Це розпорядження було ініційовано Міненерго. Ним було зобов’язано теплові станції для виробництва електричної енергії використовувати виключно кам’яне вугілля внутрішнього видобутку.

Це було пов’язане з тим, що раніше "Центренерго" застосовувало для виробництв більш дешевий газ. Зокрема, за даними ЗМІ, з початку року "Центренерго" почало закуповувати газ у ТОВ "Юнайтед енерджі", в січні-травні фірма поставила 22,5 млн куб. м палива на 103 млн гривень. Фірма поставляла газ "Укрнафти" і входить до орбіти впливу бізнесмена Ігоря Коломийського.

З 1 квітня компанія ДТЕК вивела у простой (зупинила усі виробничі процеси, крім підтримки життєдіяльності) шахти підприємства, назвавши причиною – "системна криза у енергетичній галузі України". Це співпало з погіршенням кон’юнктури на ринку електроенергії та припиненням її експорту ДТЕК до Угорщини. В середині червня з шахтарями ДТЕК зустрілась Буславець.

Наприкінці червня шахтарі Ахметова оголосили страйк в Києві. За даними народного депутата Михайла Волинця, до страйку долучилися державні шахти "Селидіввугілля" та "Мирноградвугілля" через заборгованість по зарплатні.

Схожий сценарій страйків ДТЕК використовував в 2015 року для тиску на владу в рамках плану "Фортеця" для захисту бізнесу власника компанії Ріната Ахметова.

В травні інтернет-видання "Економічна правда" повідомило про існування нового плану ДТЕК по виведенню з кризи енергетичного бізнесу Ахметова. Видання виявило, що левова частка плану в різних формах вже реалізована, як наприклад перегляд прогнозного балансу зі зменшення виробництва на всіх електростанціях, крім ТЕС та "зеленої" генерації. Тут ДТЕК контролює 90% видобутку енергетичного вугілля, 70% усіх ТЕС та 25% "зеленої" генерації. В інтерв’ю Буславець заявила, що вона нібито нічого не знає про антикризовий план ДТЕК.

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець і до призначення лобіювала рішення на користь ДТЕК Ріната Ахметова. Керівником міністерства її визначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, вихідець з "ДТЕК-Західенерего" Ріната Ахметова, що є монопольним виробником електроенергії в Бурштинському енергоострові.

Позаштатним радником Шмигаля з питань енергетики є Ігор Маслов, який тривалий час займав керівні посади в компаніях Ахметова: у 2003-2005 роках працював у ТОВ "Сервіс-Інвест" (зараз "ДТЕК Високовольтні мережі"), потім, з 2005 по 2007 – у корпорації ДТЕК, з 2012 по 2017 роки Маслов був директором з дистрибуції та збуту електроенергiї ТОВ "ДТЕК", у 2017-2019 роках – керівником офісу зі стратегічних проєктів "ДТЕК Енерго", у 2014-2019 роках – виконував обов’язки генерального директора ПАТ "ДТЕК Крименерго". Також Маслов працював у наглядових радах "ДТЕК Донецькобленерго", "ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля", "Київенерго".