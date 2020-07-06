Автори законопроекту про медіа стверджують, що він не спричинить бюджетних витрат, хоча це не так

На сайті Верховної Ради з'явився доопрацьований проект закону "Про медіа". Це той самий документ, який опинився в розпорядженні порталу "Страна" ще до його публічного оприлюднення і офіційної реєстрації в парламенті.

Цікаво, що в записці до законопроекту зазначається, що його прийняття не призведе до додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету і місцевих бюджетів.

Однак це очевидний фейк.

В самому проекті йдеться про цілу низку новацій, які неможливо реалізувати без значних фінансових ресурсів. Зокрема, проект передбачає створення електронних кабінетів для всіх зареєстрованих ЗМІ. Це означає, що необхідно буде створити відповідне програмне забезпечення.

По-друге, проектом істотно збільшується оклад працівників Національної ради з питань телерадіомовлення. Якщо на сьогодні, згідно з постановою Кабміну N 1013 від 09.12.2015 року оклад голови Нацради становить 21,25 розмірів мінімальної заробітної плати (приблизно 100 тисяч гривень), то після прийняття закону він складе 97,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (понад 220 тисяч гривень в місяць). Оклад пересічного члена Нацради зросте з 16,25 розмірів мінімальної зарплати (близько 77 тисяч гривень) до 75 прожиткових мінімумів (170 тисяч гривень).

Крім того, залишається в силі пункт вищезгаданої постанови Кабміну про те, що преміювання голови Нацради здійснюється щомісяця в розмірі до 80% від окладу, а у членів Нацради - до 60% від окладу.

Також додаткові витрати будуть потрібні на створення патронатної служби, яка буде займатися організацією роботи Нацради. Причому, якщо раніше в неї могли входити тільки помічник і секретар глави Нацради і один радник члена Регулятора, то тепер кожен член Регулятора може дати в патронатну службу по одному своєму представнику, і кожному з них передбачена заробітна плата.

Також, члени Нацради кажуть, що після вступу в силу закону доведеться створювати ще окремий відділ по контролю за онлайн-медіа (зараз Нацрада цим сегментом взагалі не займається).

Таким чином, витрати на організацію роботи Нацради і матеріальне забезпечення її персоналу зростуть у багато разів, і це означає, що в записці до законопроекту міститься завідомо неправдива інформація.