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  • "Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП з вимогами до прокурорів виконати рішення суду і зупинити терор компанії
06 липня 2020, понеділок, 09:00 333
Політика 2020-07-06T10:00:53+03:00
Українські Новини
"Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП з вимогами до прокурорів виконати рішення суду і зупинити терор компанії

"Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП з вимогами до прокурорів виконати рішення суду і зупинити терор компанії

Анна Рудык

Ранок в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розпочався з мітингу і блокування. Працівники агрохолдингу "Укрлендфармінг" вже другий тиждень вимагають від прокурорів виконання рішення суду про закриття справи проти акціонера компанії Олега Бахматюка.

Безстрокову акцію під будівлею Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з вимогою виконати рішення суду і закрити незаконну справу проти власника компанії Олега Бахматюка працівники "Укрлендфармінгу" розпочали ще минулого тижня. Сьогодні акція розпочалася з ненасильницького блокування прокуратури: вхід до будівлі був перекритий курячими яйцями, які виробляє агрохолдинг.

Мітингувальники заявляють, що прокурори САП і так не працюють: місяць тому, 5 червня цього року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким скасував як незаконну постанову Віталія Каська, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про поновлення кримінальної справи проти Олега Бахматюка. Йдеться про постанову про поновлення кримінальної справи про рефінансування VAB банку, яка вже розслідувалася і була закрита рішенням судів через відсутність складу злочину. Однак САП і досі не виконала рішення суду і не закрила незаконно відкриту справу, через яку паралізується робота агрохолдингу, в якому працює 27 тисяч людей.

Окрім того, на сайті компанії з'явилося звернення  до голови Верховної Ради Разумкова з вимогою допустити представників компанії на засідання Комітету з антикорупційної політики 8 липня цього року, де буде розглядатись питання цієї справи.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора 25 червня виконав ухвалу Печерського районного суду міста Києва про скасування як незаконної постанови першого заступника генерального прокурора про відновлення кримінального провадження, пов'язаного з наданням стабілізаційного кредиту НБУ "VAB банку" Олега Бахматюка. Рішення суду є остаточним і таким, що не підлягає оскарженню. Використання кредиту за призначенням, на виплати вкладникам, було підтверджено офіційними експертизами і висновками Фонду гарантування вкладів та заявою НБУ.

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