Держава і бізнес разом швидше досягнуть цілей сталого розвитку до 2030, - АТ "Фармак" Олена Зубарєва

Керівник департаменту комунікацій та сталого розвитку великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) Олена Зубарєва вважає, що держава і бізнес повинні об'єднати зусилля для якнайшвидшого досягнення цілей Стратегії сталого розвитку України до 2030 року.

Таку думку вона висловила 3 липня на онлайн-конференції видавництва Ekonomika+.

На думку Зубарєвої, координуючу роль у цьому процесі повинні відігравати об'єднання підприємців, гнучкі в прийнятті рішень, які мають в своєму розпорядженні необхідні ресурси.

Як приклад представник "Фармак" навела проєкт компанії з розробки освітнього екологічного модуля для школярів 8-11 класів і подібну задачу з національного плану дій на 2017-2020 роки для МОН та Мінекології.

"Якби був налаштований обмін інформацією, ми б змогли реалізувати цей проєкт ефективніше", - зазначила вона.

За словами Зубарєвої, в 2017 році "Фармак" прийняв рішення про запуск проєкту "Екошкола", спрямованого на формування екопокоління, яке буде дбайливо ставитися до природних ресурсів.

В рамках проєкту було розроблено методичний збірник з основними освітніми модулями в газузі екології, впливу людини на довкілля, екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. Сюди ж включили розділ проєктного менеджменту, щоб вчити дітей прораховувати економічний ефект проєктів, що спрямовані на мінімізацію використання природних ресурсів.

Методичку схвалило Міністерство освіти України, вона стала основою для освітніх блоків на Загальнонаціональній платформі "Екошкола".

Зубарєва зазначила, що за 2 роки проєкт трансформувався з пілотного у м. Шостка у всеукраїнську освітню програму, при цьому вже більше однієї тисячі школярів пройшли освітній курс і отримали відповідні сертифікати. Бажаючі могли застосувати знання на практиці і взяти участь в екофестивалі "Фармак".

"У цьому році проєкт "Екошкола" пройшов онлайн через карантин в країні. У ньому взяли участь 25 шкіл з 23 населених пунктів. Всі діти дуже добре підготувалися. Професійна комісія відзначила високий рівень їх знань. Більшість команд із сіл і невеликих міст, не розпещених увагою бізнесу. У планах "Фармак" створити на базі сайту Екошкола фандрайзингову платформу, для залучення інвестицій з боку різного бізнесу на реалізацію дитячих екологічних ініціатив. Також ми плануємо поширити проект на ВНЗ і можливо в преспективі адаптуємо освітні модулі для бізнесу", - зазначила Зубарєва.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" надасть школам гранти на реалізацію екопроєктів в рамках проєкту "Екошкола".

У березні стартував 3-й сезон проекту "Екошкола", який поширено на всю Україну.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.