Прокуратура погодила підозру "Сатані", який 22 червня побив керівника осередку "Партії Шарія" в Житомирі Нікуліна

Національна поліція України повідомила, що прокуратура погодила підозру особі, яка 22 червня здійснила напад на офіс "Партії Шарія в Житомирі та побила керівника осередку Сергія Нікуліна.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит інтернет-видання Страна.ua.

"Підозра" була погоджена прокурором 25 червня за ч. 2 ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження). Максимальна санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі, мінімальна - громадські роботи. Але поки підозру ще не оголосили. На сьогодні вживаються заходи, що спрямовані на встановлення фактичного місцеперебування підозрюваного, вручення йому підозри та обрання запобіжного заходу", - вказано у відповіді за підписом заступника начальника Головного слідчого управління Нацполиции Володимира Вороніна.

У відповіді Нацполіції не згадується ім'я підозрюваного, але відомо, що активіста "Партії Шарія" побив Роман Боровик, який служив у загоні спеціального призначення "Азові" з позивним "Сатана".

22 червня Боровик увірвався до житомирського офісу "Партії Шарія", напав на керівника осередку і почав його бити, поваливши на підлогу.