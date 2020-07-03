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03 липня 2020, пʼятниця, 15:32 11
Силові структури 2020-07-03T16:15:01+03:00
Українські Новини
Прокуратура погодила підозру "Сатані", який 22 червня побив керівника осередку "Партії Шарія" в Житомирі Нікул

Прокуратура погодила підозру "Сатані", який 22 червня побив керівника осередку "Партії Шарія" в Житомирі Нікуліна

Петро Стуженко
Азов, Партія Шарія, Напад на офіс, Нацполіція України, Володимир Воронін, Роман Боровик, Сергій Нікулін
Роман Боровик. Фото: azov.org.ua
Роман Боровик. Фото: azov.org.ua

Національна поліція України повідомила, що прокуратура погодила підозру особі, яка 22 червня здійснила напад на офіс "Партії Шарія в Житомирі та побила керівника осередку Сергія Нікуліна.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит інтернет-видання Страна.ua.

"Підозра" була погоджена прокурором 25 червня за ч. 2 ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження). Максимальна санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі, мінімальна - громадські роботи. Але поки підозру ще не оголосили. На сьогодні вживаються заходи, що спрямовані на встановлення фактичного місцеперебування підозрюваного, вручення йому підозри та обрання запобіжного заходу", - вказано у відповіді за підписом заступника начальника Головного слідчого управління Нацполиции Володимира Вороніна.

У відповіді Нацполіції не згадується ім'я підозрюваного, але відомо, що активіста "Партії Шарія" побив Роман Боровик, який служив у загоні спеціального призначення "Азові" з позивним "Сатана".

22 червня Боровик увірвався до житомирського офісу "Партії Шарія", напав на керівника осередку і почав його бити, поваливши на підлогу.

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