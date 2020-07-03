ОПЗЖ вимагає звіту глави НБУ

Співголова парламентської фракції "Оппозиционнная платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи заяву про відставку глави Національного банку України (НБУ) Якова Смолія, заявив, що Смолій для початку повинен відзвітувати про свою роботу.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"У нас принципова позиція – будь-який керівник, який йде у відставку, повинен прийти у парламент і відзвітувати про свою роботу. Загалом до нинішнього очільника Нацбанку у нас негативне ставлення. Він працює не на Україну, а на своїх справжніх керівників – зовнішніх кредиторів", – зазначив співголова фракції ОПЗЖ.

За словами Бойка, очолювати Нацбанк має людина і фахівець, який буде відстоювати національні інтереси країни. "Що стосується майбутнього керівника Нацбанку, то це має бути людина, яка, як мінімум, відстоює національні інтереси країни, а не займається виплатами за зовнішніми зобов’язаннями будь-якою ціною за рахунок власних громадян. І друге – щоб ця людина думала про реальний сектор, банки заохочувались давати кредити економіці, реальному сектору, підприємствам. Це одне з головних завдань банківської системи. Сьогодні воно не виконується", – підкреслив опозиційний політик.

Парламентарій також розкритикував уряд в цілому, адже всі його обіцянки залишаються на папері. "Взагалі, ця влада не демонструє політичної волі боротися з корупцією, зловживаннями на місцях, бідністю. Влада забула про людей і займається вирішенням якихось своїх питань. Тож закономірно, що рейтинги влади стрімко падають. Що ж стосується економіки, то з нею все буде гаразд тоді, коли у нас буде професійний уряд, який в першу чергу буде думати про свою країну, а не про обслуговування зовнішніх кредиторів", – резюмував Бойко.