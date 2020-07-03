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03 липня 2020, пʼятниця, 14:14 20 Інфографіка
Фінанси 2020-07-03T16:15:02+03:00
Українські Новини
Лише 15% коштів фонду боротьби з COVID-19 були виділені на медицину

Лише 15% коштів фонду боротьби з COVID-19 були виділені на медицину

Петро Стуженко
Кабмін, Коронавірус, Covid-19, Фонд боротьби з COVID-19
Коронавірус COVID-19. Фото: Pixabay
Коронавірус COVID-19. Фото: Pixabay

Зі всіх грошей, що були вже виділені з фонду боротьби з COVID-19, лише 15% пішли на пряму у медичну галузь.

Про це повідомила неурядова організація StateWatch, посилаючись на аналітичну статтю Олександра Гуменюка "Заробили їх разом. Як кошти коронавірусного фонду пішли на потреби відомств".

Виявилось, що з 19 млрд гривень, які вже були виділені з фонду, лише 3,2 млрд гривень для Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) пішли безпосередньо на потреби лабораторних центрів та лікарень. Наприклад, Міністерству соціальної політики виділили близько 10 млрд гривень на соціальний захист населення під час обмежувальних заходів карантину, що втричі більше, ніж отримав МОЗ. Не пожалкували коштів і для Міністерства економіки, якому узгодили 2,9 млрд гривень для наповнення фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

У списку міністерств, яким погодили виділення коштів виявилось і Міністерство внутрішніх справ, якому узгодили виділення 2,7 млрд гривень на зарплати поліцейським, прикордонникам та Національній гвардії.

Окрім коштів, що вже були затверджені Кабінетом Міністрів України, свого часу ще чекають багато інших запитів від різних органів влади, які також претендують на кошти зі спеціального фонду. Цікаво те, що і в цьому списку МОЗ не лідирує по запитуваній сумі.

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