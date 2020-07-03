підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 липня 2020, пʼятниця, 13:17 179
Фінанси 2020-07-03T13:24:10+03:00
Українські Новини
Писарук вимагає повністю закрити справу Писарука-Бахматюка

Писарук вимагає повністю закрити справу Писарука-Бахматюка

Петро Стуженко
НБУ, Олег Бахматюк, Райффайзен Банк Аваль, VAB Банк, Укрлендфармінг, Олександр Писарук
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Колишній заступник голови Національного банку України (НБУ) Олександр Писарук вітає закриття справи проти нього та Олега Бахматюка, але вважає справедливим, якщо справу закриють не тільки формально, а й по суті, зважаючи на наявні у правоохоронців докази повної безпідставності звинувачень.

В статті для видання "Новое время" Олександр Писарук зауважив, що "справа, попри всі юридичні та фактичні для цього підстави, була закрита не по суті, а з формальних причин, які, тим не менш, також є вагомими". "Нацбанк повинен був виконувати свою функцію забезпечення фінансової стабільності в країні та відстоювання інтересів вкладників і кредиторів і виконував її повністю у межах закону і передбачених процедур, - написав банкір. -  Зокрема, в процесі прийняття рішення щодо видачі стабілізаційного кредиту "VAB Банку", незважаючи на те, що криза вимагає оперативності прийняття рішень, команда пройшла необхідні процедури та прийняла законне рішення, яке до цього часу чинне та ніким не оскаржене".

"Мої адвокати зібрали всі необхідні докази і вже досить давно подали їх до правоохоронних органів разом із клопотанням про закриття кримінальної справи щодо мене, - заявив Писарук. -  Безпідставність та надуманість претензій з приводу прийнятого рішення була підтверджена професійними висновками, а також іншими зібраними стороною захисту документами. Закриття кримінальної справи щодо мене — це логічне закінчення всієї цієї історії. Абсурдність обвинувачення була зрозуміла із самого початку активної фази цього кримінального провадження, а тому я впевнений, що є всі підстави для закриття справи щодо мене як з формальних причин, так і у зв’язку з відсутністю будь-якого кримінального правопорушення у моїх діях. Очікую, що найближчим часом всі необхідні процесуальні дії будуть вчинені і з мене будуть остаточно зняті всі обвинувачення".

Справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих Нацбанком "VAB Банку" в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

5 червня Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Каська, колишнього заступника генерального прокурора Руслана Рябошапки, про відновлення справи Писарука і Бахматюка.

Більше новин про: НБУ Олег Бахматюк Райффайзен Банк Аваль VAB Банк Укрлендфармінг Олександр Писарук

ВАКС не має права розглядати апеляційну скаргу НАБ...
Зеленський обговорив з керівництвом НБУ кандидатур...
Засновник банку "Аваль" загинув у ДТП в Житомирськ...
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виве...
Захворюваність на коронавірус в Київській області збільшилася. Де найбільше заражених
Захворюваність на коронавірус трохи впала, а смертність зросла вдвічі
Новини
Після незначного падіння минулого тижня долар в обмінниках стрімко пішов вгору 13:29
Писарук вимагає повністю закрити справу Писарука-Бахматюка 13:17
Біля аеропорту "Київ" спалахнула масштабна пожежа, затримується транспорт 12:51
Кількість нових випадків коронавірусу у Києві продовжує зростати 12:45
Кількість областей, не готових до пом'якшення карантину, зменшилася 12:20
більше новин
Біля аеропорту "Київ" спалахнула масштабна пожежа, затримується транспорт 12:51
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
Від звільнення Терентьєва антимонопольна сфера України тільки виграє, — колишня Держуповноважена АМКУ 15:00
Держава втратить понад 9 млрд гривень на різкому підвищенні акцизів, - дослідження 12:03
більше новин
Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі 21:50
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:46
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
більше новин
Нацбанк знизив гривню на 41,01 коп. Курс валют у п'ятницю
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok