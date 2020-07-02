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02 липня 2020, четвер, 09:04 6
Силові структури 2020-07-02T11:00:02+03:00
Українські Новини
За добу на Донбасі в бойовиків серйозні втрати - майже десять "бійців".

За добу на Донбасі в бойовиків серйозні втрати - майже десять "бійців".

Анна Рудык
ООС, ЗСУ, бойовики зазнали втрат, військові ООС
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Один український військовий отримав поранення вчора, 1 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі - збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Горіхове агресор залучив проти українських захисників автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. На цьому напрямку, але вже у Травневого, окупанти активізувалися після обіду, використавши при цьому гранатомети різних систем і кулемети.

Недалеко від населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", ворог двічі застосовував проти наших воїнів заборонені мінськими домовленостями 120-мм міномети і автоматичні станкові гранатомети.

"За минулу добу в результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його оперативно евакуювали в медичний заклад і надана необхідна допомога лікарів. Стан здоров'я воїна задовільний ... За підтвердженими даними розвідки 1 липня наші захисники знищили двох і поранили трьох загарбників. Крім того, супротивник втратив ще чотирьох найманців і один вантажний автомобіль в результаті підриву на вибухівку", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляли Укранїські Новини, 30 червня на Донбасі бойовики 12 разів влаштовували провокації, поранені двоє українських військових.

Також 28 червня на Донбасі бойовики обстріляли селище.

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