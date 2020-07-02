Перекроювання районів без урахування думки людей поховає владу Зеленського, – Бойко

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи спроби влади спішно провести адміністративну реформу, заявив, що так зване укрупнення районів порушує права громадян України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"На початку червня уряд прийняв рішення перекроїти кордони районів, зробити так зване укрупнення, яке вже відбувалося за СРСР, і намагається винести цю постанову в зал, а це просто порушує права наших громадян. Ми будемо всіма законними способами боротися проти цього, захищати права людей, аж до звернення до Конституційного Суду. Такі рішення необхідно ухвалювати виключно з врахуванням думки мешканців громад", – сказав опозиційний політик.

Як відомо, 1 липня парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти проект постанови про створення і ліквідацію районів (№3650) в редакції комітету.

"Коли ця постанова про перекроювання районів з’явиться у залі парламенту, ми будемо голосувати проти, тому що сьогодні райони формуються лобістськи, суб’єктивно, з корупційною складовою. Ми знаємо області, де при формуванні районів були порушені нормативні документи Кабінету Міністрів. Це грандіозна небезпека, яка збурила все суспільство. Поспішне проведення такої реформи буде черговим кроком, який практично поховає сьогоднішню владу", – переконаний Юрій Бойко.