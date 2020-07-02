Заступник глави ОП Смирнов відповів на обвинувачення Порошенка в наказі відкривати кримінальні справи

Колишній Президент України Петро Порошенко назвав відкриті проти нього справи ініціативою Офісу Президента (ОП), яку нібито втілює в життя особисто заступник керівника ОП Андрій Смирнов.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua, посилаючись на інтерв'ю Порошенка для ток-шоу "Соромно".

"Це спроба Офісу Президента або особисто Президента Володимира Зеленського сховатися і відвернути увагу за димовою завісою, прикрившись Портновим (юрист Андрій Портнов, за заявою якого відкрито більшість кримінальних справ проти Порошенка). Це прямі вказівки з Офісу Президента, конкретно пана Смирнова, який як адвокат пана Єфремова дуже дружний з Портновим. Він використовує зазначений сценарій, щоб подолати фобії, які існують в Офісі Президента", - заявив Порошенко.

Зокрема, на думку Порошенка, Зеленський намагається судом над ним відвернути увагу від проблем, з якими зіткнулося держава.

Сам Андрій Смирнов так прокоментував виданню обвинувачення з боку Петра Порошенка.

"На щастя, модель прийняття політичних рішень, способів і форм тиску на правоохоронців Адміністрацією Петра Олексійовича (Порошенка) не була запозичена Офісом Президента України. Більше того, навряд чи хтось зможе змагатися зі старою моделлю. Члени команди Петра Олексійовича, який досі вважає себе президентом країни, подають некоректну інформацію. Я кажу про тих людей, які в період його каденції регулярно з'являлися в заголовках ЗМІ як наглядачі за судами, а зараз ховаються від питань антикорупційних органів і мігрують між Ізраїлем і півднем Франції, відчайдушно намагаючись продовжувати впливати на політику в Україні (йдеться, вочевидь, про колишнього народного депутата Олександра Грановського, якого називали "смотрящим" за судами та правоохоронними органами часів Порошенко). Я не фахівець з виражених фобій, тому висловлюю глибоке співчуття і поділяю стурбованість", - заявив Смирнов.

Раніше ЗМІ повідомляли, що засідання суду по справі Порошенка перенесли на 8 липня.