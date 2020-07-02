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  • "Фармак" розраховує на включення фармацевтики в перелік пріоритетних галузей економіки
02 липня 2020, четвер, 11:13 9
Економіка 2020-07-02T12:00:02+03:00
Українські Новини
"Фармак" розраховує на включення фармацевтики в перелік пріоритетних галузей економіки

"Фармак" розраховує на включення фармацевтики в перелік пріоритетних галузей економіки

Александр Дмитриенко
Фармак, Кабмін, Економіка, Володимир Костюк
Володимир Костюк. Фото прес-служби
Володимир Костюк. Фото прес-служби

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) розраховує на включення фармацевтики в перелік пріоритетних галузей економіки.

Про це в інтерв'ю виданню "Бізнес" сказав виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк.

"В Україні сильна фармацевтика, тому хочеться, щоб галузь офіційно віднесли до пріоритетних, як це вже зробили з АПК, транс­портною інфраструктурою, курортно-рекреаційною сферою, машинобудуванням та переробною промисловістю. Сподіваюсь, що Кабінет міністрів рано чи пізно прийме це рішення, і ми зможемо розвиватись ще швидше", - сказав він.

При цьому Костюк навів приклад підтримки бізнесу з боку польської влади.

"Можу навести приклад нашої маркетингової компанії в Польщі. Це невелика команда з 60-70 осіб. Вони заповнили звичайну заявку і вже протягом декількох днів отримали близько €700 тис. підтримки від держави — на заробітну плату, на підтримку ліквідності. Це вражає. На жаль, в Україні такої допомоги немає", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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