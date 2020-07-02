"Укрнафта" за допомогою судів відмовилася виплатити 2,9 млрд грн дивідендів державі

У той час, як Нафтогаз виграв позов проти Газпрому в Амстердамі, шостий апеляційний адміністративний суд своєю постановою відмовився задовольнити апеляційну скаргу Кабінету міністрів та залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, яким за позовом "Укрнафти" скасовано постанову уряду про направлення 90% чистого прибутку компанії за 2018 рік на виплату дивідендів. Відповідне рішення апеляційний суд виніс 24 червня 2020 року, повідомляє Finbalance.

Указано, що прибуток "Укрнафти" за 2018 рік склала 64,4 млрд грн. Таким чином, на виплату дивідендів має бути спрямовано 5,8 млрд грн, з них 2,9 млрд грн повинні були надійти до держбюджету.

Як відомо, 50%+1 акція "Укрнафти" належить "Нафтогазу", ще 42% — структурам олігарха Ігоря Коломойського і його партнерів.

Як повідомлялося, Окружний адмінсуд Києва 23 березня задовольнив позов "Укрнафти" до Кабміну і скасував постанову уряду №364 від 24 квітня 2019 року в частині застосування до позивача нормативу про направлення 90% чистого прибутку за 2018 року на виплату дивідендів.

Суд погодився з доводами компанії, що, визначивши "дивідендний" норматив для "Укрнафти" на рівні 90% чистого прибутку, Кабмін залишив без уваги, що відповідно до фінансової звітності підприємства, його непокритий збиток (11,16 млрд грн) та податковий борг (9,14 млрд грн) за підсумками 2018 року перевищували задекларовану чистий прибуток.

Також суд вирішив, що уряд при прийнятті постанови №364 "не дотримувалося принципу рівності господарських товариств перед законом", оскільки для деяких держпідприємств був встановлений менший норматив виплати дивідендів. Хоча для більшості з них у грудні 2019 року відповідні преференції були скасовані, а знижений норматив 30% залишили тільки для "Ощадбанку".

У серпні 2019 року Генпрокуратура подала позов до Господарського суду Києва до ПАТ "Укрнафта" про стягнення з компанії 1,51 млрд грн пені за несвоєчасно виплачені дивіденди, проте суд відмовився його розглядати. Офіс генпрокурора досі намагається домогтися початку розгляду справи в судах, але безрезультатно.

Нагадаємо, загальна сума податкового боргу ПАТ "Укрнафта", за оцінками НАК "Нафтогаз України", перевищує 30 млрд грн.

Також відомо, що НАБУ розслідує схему виведення з ПАТ "Укрнафта" в 2015 році 14,7 млрд грн шляхом продажу нафти і нафтопродуктів з відстрочкою оплати і передоплати за так і не поставлені товари. У цей час компанія контролюється групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

За даними слідства, у схемі брало участь понад 80 юридичних осіб, половина з яких уже пішли в процедуру банкрутства.

Крім того, в лютому 2017 року почали процедуру банкрутства відразу понад 130 товариств з обмеженою відповідальністю, переважно, з харківською реєстрацією, які в різний період часу протягом 2014-2015 років володіли мережею автозаправних станцій групи "Приват" (бренди ANP, Sentosa, "Авіас", "Мавекс" та інші). Більшість цих компаній також були учасниками схеми виведення 14,7 млрд грн з "Укрнафти" в 2015 році.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк через суд намагався розірвати договір лізингу на 247 мережі АЗС "Приват", однак суд з позовом 38 компаній-орендарів цих автозаправок заборонив банку здійснювати дії по повернення або вимагання об'єктів лізингу.