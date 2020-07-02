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  • "Фармак" збільшив бюджет на науково-дослідну діяльність на 14,3% до 400 млн гривень
02 липня 2020, четвер, 10:23 9
Економіка 2020-07-02T11:15:19+03:00
Українські Новини
"Фармак" збільшив бюджет на науково-дослідну діяльність на 14,3% до 400 млн гривень

"Фармак" збільшив бюджет на науково-дослідну діяльність на 14,3% до 400 млн гривень

Александр Дмитриенко
Наука, Фармак, Інвестиції, Володимир Костюк
Володимир Костюк. Фото прес-служби
Володимир Костюк. Фото прес-служби

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) збільшила бюджет на науково-дослідницьку діяльність (R & D) на 2020 рік на 14,3%, або на 50 млн гривень до 400 млн гривень.

Про це в інтерв'ю виданню "Бізнес" сказав виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк.

"Якщо бюджети на адміністративні, господарські витрати, на маркетинг ми скорочуємо, то потреба в бюджетах на нашу науково-дослідницьку діяльність тільки зростає. Буквально два тижні тому ми збільшили наш бюджет на R&D з 350 млн гривень до 400 млн гривень. Ми віримо, що це розвиток компанії та інвестиції в майбутнє. Криза рано чи пізно закінчиться, а компанія має йти вперед. Ми дотримуємось такої стратегії", - сказав він.

Костюк зазначив, що глобально плани компанії на 2020 рік не змінюються, зокрема, інвестиції в розвиток заплановані на рівні 1,2 млрд гривень.

"Також наприкінці року плануємо запустити нове виробництво. Щоправда, COVID-19 трохи з цим заважає, адже через карантинні обмеження є складнощі з постачанням обладнання з Італії. Але ми з оптимізмом дивимось вперед", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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